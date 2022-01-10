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【外賣優惠】foodpanda推新品牌角色　新會員1元月費享3大消費優惠

社會 14:10 2022/01/10

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熱門 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

foodpanda推新品牌角色，新會員1元月費享無限次免運費。（foodpanda提供）

foodpanda宣布推出新品牌角色「Pau-Pau」，冀新角色以可愛又搞笑的模樣投入市民的生活，攬攬香港人，為大家打氣。為慶祝Pau-Pau初次亮相，foodpanda特意推出pandapro新會員1元月費，專享無限次免運費，以優惠價錢享受美食及即時生活百貨。

為慶祝「Pau-Pau」首次登場，foodpanda 推出1元月費登記成為pandapro會員，可享無限次免運費優惠、外賣自取更低至6折優惠、foodpanda mall指定商店及24小時網上超市pandamart亦送上50元優惠碼「WFH50」。

會員優惠詳情包括30日內無限次免運費；超過3000間餐廳外賣75折優惠，包括大家樂、大快活、星巴克Starbucks、一粥麵、翡翠拉麵小籠包等；外賣自取額外95折；每月2張 pandamart 9折優惠券；指定餐廳堂食75折。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，非常高興終於看到Pau-Pau登場，以活潑可愛的形象為香港人送上歡樂，公司亦同時推出了額外的優惠，不僅作為Pau-Pau出場的見面禮，也是在疫情持續期間，為顧客提供更貼心及優惠的服務：不論外賣還是在家工作，想訂購零食、急凍肉類、蔬菜都可以即時送到

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜

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