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【源頭不明】20歲女患者父親初步確診於屯門藥房工作　曾有國泰機師到訪或因而染疫

社會 16:40 2022/01/10

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20歲源頭不明女患者父親亦初步確診。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情進展。衞生防護中心今日（10日）公布，新增24宗確診個案，包括19宗輸入個案，4宗輸入個案相關，以及一宗源頭不明個案。

張竹君表示，昨日公布源頭不明個案涉及一名20歲女患者（個案#12945）今日確診，其父親同為初步確診個案，父親發病人為1月1日，比女患者更早發病，一同居於愛琴海灣八座。男患者平日也會在友愛邨愛定商場東亞大藥房上班，1月1日發病，沒有求醫。他每日或隔日都會到愛定商場都城餐廳用膳；12月29日曾訪友愛的發發快餐；12月31日曾到沙田新城市廣場Outback Steakhouse；1月7日曾到老虎冰室。

張竹君指，當局發現早前確診的一名國泰機師（個案#12611）在12月27日晚上，曾到過上址藥房購物，當局相信患者因而染疫，仍有待基因分析才可得知是否有關連。另外，男患者的兩名家人也出現病徵，當局會盡快為安排入住檢疫中心。她表示，由於擔心愛定商場出現傳播，當局會在上址安排流動檢測站。

另外，由個案12676美國返港空姐引發的「維園群組」再有多人初步確診，即看：【下一頁】

最新影片：【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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