【維園群組】再多6人初步確診　包括中環置地廣場DIOR女售貨員

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情進展。昨日（10日）衞生防護中心指，超市理貨員病毒基因與空姐吻合，張竹君表示，經全基因排序分析，發現與由（＃12676）美國返港空姐引發的「維園群組」基因一樣，但仍未找到與那一個患者有接觸，未知從何途徑感染，社區可能仍有隱形傳播鏈，情況比較令人擔心（詳情即看【下一頁】）。

由個案12676美國返港空姐引發的「維園群組」4人確診：

66歲退休女士（＃12941），居美新大廈，美新大廈40多個環境樣本，有4個暫不確定，其餘樣本為陰性

51歲女士（＃12960）曾幫確診個案（＃12860）在「足福履」進行2小時按摩

88歲老婦（＃12944），為（＃12960）的家人

43歲女士（＃12962）曾到洪為民生日宴會

由個案12676美國返港空姐引發的「維園群組」再多6人初步確診：

36歲女子在榮源荼行上班，為縉景台確診3歲小朋友（＃12911）的家人，在1月4日送到檢疫中心，1月9日發燒呈陽性，曾在1月2日下午3時到元朗老徐農莊士多啤梨園

38歲男子測量師，為縉景台確診3歲小朋友（＃12911）的家人，在1月4日送到檢疫中心，1月9日開始發病，在灣仔上班，1月2日下午3時同到元朗老徐農莊士多啤梨園、1月2日到香港仔運動場踢波、1月4日上午8時到銅鑼灣757逗留購買

32歲女子，為安寧花園印傭（#12903）相關個案，1月6日送到檢疫中心，在中環置地廣場DIOR男裝部上班，1月3日到過東港城購物及御美堂按摩

31歲男子（#12841）、（#12825）的家人，居和富中心15座，在觀塘羅兵咸永道會計師樓上班，最後上班1月3日，1月1日到烏龍小廚食飯、1月2日到過黃大仙拜神，曾經到過南館香港達人食飯，曾經到過星格流行音學學院練唱歌，有10多人同場，之後到過德福廣場靠得煮小廚進食。

中信證券職員的家人，男性52歲，1月8日到檢疫中心，1月9日發病，未有接種疫苗，曾經到過沙田帝逸酒店居住，曾經到過四寶食堂食早餐，1月4日到過大快活外賣。

其他相關個案，為一名16歲女學生，在1月8日到檢疫中心，屬於71歲女婦居北角富麗花園（#12913）的家人，已打兩針復必泰

【童學園】任校長42年享受退休前最後學年 聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時

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記者：李榮忠