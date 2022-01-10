陳穎欣誤打誤撞當模特兒　 Yanny做父母御用髮型師維繫感情

▲ 陳穎欣拍家用染髮產品廣告。

陳穎欣（Yanny）早前接拍家用染髮產品廣告，即場施髮術將頭髮變色，拍攝多個不同的造型。

提到要即場轉髮色，Yanny笑言拍攝過程「非常忙碌」，不過卻十分享受這趟變髮之旅︰「今次為家用染髮產品拍攝，拍攝過程好忙碌，因為當日有好多造型去營造唔同髮色，帶出唔同感覺，不過每個造型都係同服裝設計揀咗好耐，大家都好滿意，拍攝時亦好享受。」

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染髮經驗豐富

提到染髮，Yanny自言經驗相當豐富，又謂這是其中一種與母親互動的方法︰「以前自己成日都會買家用染髮產品，細個喺屋企自己染髮，又會同媽咪一齊染髮，大家互相幫大家染，呢個情境好有回憶，而且好溫馨。」

Yanny笑言因此練得一技之長，又曾試過向髮型師「𢱑撈」︰「我成日同髮型師講笑，我可以做part time，因為我都識幫人染髮，好細心咁幫人揉每條頭髮。」

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父親「御用髮型師」

除跟母親染髮，Yanny又會為父親剪頭髮去維繫與家人的感情，直言是父親的「御用髮型師」，還表示︰「之前拍戲時，等埋位嘅空檔，我都貪玩，拎髮型師啲工具﹐去幫服裝set咗個頭，佢都幾鍾意，仲講笑叫我開髮型舖。」

此外，今次拍攝染髮產品廣告的過程﹐Yanny勾起讀書時做part time model的回憶︰「未入行仲讀書時，有幫時裝品牌做fitting model，當時好搞笑，本來打算去做part time見sales，但佢哋話fitting model冇做，不如幫下手。入行後再有緣份嘅係，去日本做嘢再撞到該品牌嘅日本上司同經理，覺得係巧妙嘅緣份。」