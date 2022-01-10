【限量版車票】港鐵推出虎年賀年車票套裝　1月15日起發售

▲ 港鐵推出「復刻版」第一代虎年生肖紀念車票套裝。（港鐵提供）

港鐵為慶祝壬寅虎年來臨，今日（10日）宣布推出限量版「虎年賀年車票」套裝，以嶄新方式重現36年前第一代的虎年車票。套裝包括兩張車票、一個票套和8個紅色利是封，將於本周六（15日）公開發售。

每套車票的售價為港幣100元。港鐵表示，1986年曾首次推出以虎年為首的生肖車票，而今年推出的車票套裝，亦是向第一代生肖車票的印行致以特別敬意。其中一張車票，設計融入港鐵車站經典的馬賽克藝術；另一張則是第一代虎年車票的復刻版，由現已退休的公司總美術設計主任吳文炳設計。吳文炳說，有別於一般坊間兇猛霸氣的形象，當時的畫中的老虎，是以和平友善及喜樂方式展現虎姿。

虎年車票套裝將由1月15日起，於MTR Mobile手機應用程式、 港鐵網頁、各港鐵及輕鐵客務中心，以及金鐘站旅客服務公開發售，每人每次限購最多兩套，數量有限，售完即止。如市民透過港鐵網頁或MTR Mobile 購買虎年車票套裝，享有專屬優惠價，亦可賺取 MTR分。市民可用套裝內的車票於大年初一（2月1日），無限次乘搭本地港鐵車程、輕鐵、 港鐵巴士及港鐵接駁巴士，但不包括機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等、往返羅湖、 落馬洲及馬場站，車票使用後，顧客可留為紀念。

▲ 港鐵推出「復刻版」第一代虎年生肖紀念車票套裝。（港鐵提供）

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記者：黃悅晴