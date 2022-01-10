【新冠疫情】四工程學會教5招家居防疫措施　呼籲市民保持室內環境清潔

▲ （四個工程學會提供）

新冠肺炎疫情持續，本港爆發第5波疫情，四個工程學會包括：香港工程師學會屋宇裝備分部、英國屋宇裝備工程師學會（香港分會）、屋宇設備運行及維修行政人員學會及英國特許水務工程師學會（香港分會） 聯合提倡五大家居防疫措施，並呼籲市民提高警覺，保持室內環境清潔。

五大家居防疫措施：

引入清潔的空氣到室內，天井的氣窗則不要開啟

廁所及廚房保持通風，亦可以使用抽氣扇抽走室內空氣，加強空氣流通

檢查坐廁是否裝有排氣管，並且不可移除

檢查坐廁有否破損或渠管滲漏，並且盡快安排維修，以免病毒經渠管進入室內

污水管需安裝附有反虹吸功能的 U 型聚水器，每週灌注半公升水，以水封堵 塞病毒進入

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責任編輯：李榮忠