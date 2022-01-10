【虐兒事件】民主黨質疑童樂居虐兒事件屬機構文化　促管理層停職接受調查

▲ 民主黨質疑童樂居虐兒事件屬機構文化，促管理層停職接受調查。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，上周五（7日）再多8名女職員被捕，被控對所看管兒童或少年人襲擊罪，今日（10日）早上在九龍城裁判法院提堂。詳情即看：【下一頁】

民主黨福利政策發言人莫建成表示，「童樂居」虐兒案極為嚴重，市民已對香港保護兒童會失去信心，但該會仍繼續營運多項兒童服務，令人擔心被照顧的兒童是否得到適切的照料。

莫建成要求，在保障兒童安全及得到適切照顧的大前題下，社署應嚴正審視該會是否合適繼續履行服務，而在完成調查前，社署應安排合適機構或人士暫接管保護兒童會之服務。

警方早前指，至今只審視約13%閉路電視片段；莫建成要求，調查方向除了翻查找閉路電視片段及紀錄外，更應追查管理層在法律上是否有責任。他又估計，虐兒事件並非個別員工的操守問題，可能是存在已久的機構文化，甚至是結構性問題，令人懷疑管理層一直以來對問題視而不見，有嚴重失職之嫌。莫建成要求，包括總幹事在內的管理層即時停職接受調查。

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記者：黃穎津