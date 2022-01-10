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Shazam公布本年五大矚目「新聲」　人氣韓國女團STAYC來勢洶洶

娛樂 16:05 2022/01/10

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STAYC成員（左起）Yoon、隊長 Sumin、J、Isa、Sieun 及 Seeun。

全球每月歌曲搜索量高達10億首的音樂探索app Shazam，最新公布「Shazam熱搜預測2022：五位矚目新聲」（5 artists to watch），以及精選歌單「Shazam 大熱預測：2022 年」。

據Shazam的搜索數據及運算，其中一個矚目新聲來自韓國K-Pop的6人女子組合STAYC。於2020年11月正式出道的STAYC，由隊長Sumin、Sieun、Isa、Seeun、Yoon 及 J 組成，6人均於2000年後出生。

作為大熱新晉女團，STAYC於2021年9月推出的首張迷你專輯《STEREOTYPE》累積銷量已達15.8萬張，亦令她們成為2020年出道團體中唯一達到首周銷售紀錄大破10萬張的女團。

STAYC的輕快舞曲感染力極強，其中以單曲專輯《STAYDOM》的主打歌《ASAP》最能引起樂迷興趣，歌曲自2021年4月推出以來一直於韓國的「Shazam 音樂神搜」榜上佔一席位。

最新影片推介：潘靜文+林智樂專訪

其餘的「Shazam 熱搜預測2022：五位矚目新聲」，包括來自尼日利亞的唱作人Ayra Starr、美籍墨西哥裔唱作人DannyLux、美籍菲律賓裔唱作人Lyn Lapid，以及來自英國的另類電子組合Sad Night Dynamite。

另外，Apple Music獨家發布「Shazam 大熱預測：2022 年」精選歌單，根據Shazam的搜索數據、運算以及搜索地區幅蓋率，集合全球來自25個國家地區、包括十多種音樂類型的50首最具流行潛力歌曲，樂迷可於Apple Music探索完整歌單。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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