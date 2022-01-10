【新冠肺炎】醫管局指共有390名確診病人留醫　接種科興疫苗門診增至24間

▲ 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（10日）新增24宗陽性檢測個案。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至早上9時，過去24小時，接獲46宗呈報個案，12名病人已出院，現時共有390名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。

劉家獻指，醫管局將於1月21日起，增加22間普通科門診診所提供科興疫苗接種服務，現提供科興疫苗接種增加至24 間，市民可以透過政府24小時網上預約系統預約。劉家獻提醒，同一診所不會提供2種疫苗，而無論是接種復必泰或科興，若要再接種流感疫苗應至少相隔14天。

【源頭不明】20歲女患者父親初步確診於屯門藥房工作 曾有國泰機師到訪或因而染疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津