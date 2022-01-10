【離奇命案】20歲韓男遭上司用膠棒戳肛門　致直腸心臟破裂慘死

▲ 韓國一名20多歲男子遭上司用塑膠棒戳進肛門，導致直腸、心臟破裂慘死。

韓國發生一宗恐怖殺人案，一名在兒童運動中心工作的20多歲男子，在去年12月31日凌晨，與41歲男上司喝酒期間疑似發生爭執，繼而被上司用數根長達70cm的塑膠棒戳進肛門，導致直腸、心臟破裂慘死。上司案發後已被拘捕，在移交至地方檢察廳時不絕致歉。

最新影片：

綜合韓國媒體報道，現年41歲的韓姓男子在首爾市經營一間兒童運動中心，並於去年12月31日凌晨，與一名20多歲男職員（B某）喝酒消遣，期間合共飲了6瓶、超過3公升的燒酒。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

二人酒後疑似發生爭執，韓姓男子在凌晨2時10分打電話報案，惟當6名警員到場時，韓男卻否認曾報警，還堅拒警方檢視閉路電視畫面的要求。

警方在現場時發現，B某躺在地上裸露下半身、上身只穿著一件長袖上衣，體溫與脈搏正常，沒有明顯外傷。警員一度向韓男查問他和B某的關係，韓男當時回覆B某是他們公司的員工，與報案內容並不相關。惟當警方準備離場時，韓男卻彎腰撫摸B某的臉龐。

警方離場後，韓男在同日上午約9時再次報案，表示發現B某失去意識。B某其後被證實死亡，韓男於是被拘捕。

經解剖屍檢後，B某被證實生前曾遭虐打、施暴，而其肛門亦被戳入數根70cm長、直徑3cm的膠棒，導致他的直腸、膽囊、肝臟、心臟出現破裂，繼而致死。警方檢視閉路電視發現，韓男在報案時已在向B某施暴。警員在接獲報案電話時，也發現電話的另一邊傳來騷動聲。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

韓男現被控以殺人罪，而在他被轉移至地方檢察廳期間，一直用衣物遮掩臉部、並不斷說著「真的很抱歉」。據警方初步調查，韓男沒有性成癮情形，案件亦非事前計畫犯罪，目前仍有待進一步調查。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣