【退休人生】大埔地膽創立Facebook舊照片群組　傳承區內珍貴歷史勾起街坊回憶

▲ Facebook群組「大埔老照片」版主朱森，是一位退休人士，留存對大埔的回憶，與大眾分享對大埔的感情。

城市發展不等人，舊物一一隨時間而消逝，昔日的地標、大廈、老店等，不是結業就是拆卸，要保留珍貴的記憶及歷史，就要靠人力一點一滴去保存。Facebook群組「大埔老照片」版主朱森，是一位退休人士，留存對大埔的回憶，與大眾分享對大埔的感情。

近年不少老店隨年月逐一消失令人惋惜，有時在網上看到一些老舊相片，也令港人相當懷緬。一生居於大埔的朱森，約7、8年前在Facebook創立了「大埔老照片」群組，將自己一些古老的舊相公諸於世，給予一個平台讓街坊可以討論及分享，讓大埔的珍貴歷史得以流傳下去。

▲ 朱森與大埔水圍村長鄧葉發份屬兒時好友，對村內瞭如指掌。（湯致遠攝）

見證大埔區內變化

朱森由爺爺一代已居住於大埔，由出生至今從未離開，小時候他的家位於大埔水圍村附近，現在已改建成豪宅。他說起今天的太和港鐵站，昔日全是農田及河道，這區已發展得面目全非，難得他仍對附近一事一物記憶猶新，更為記者帶路，參觀他故居舊址、兒時母校及球場，以及仍然營運的舊式士多，滿滿是他的兒時回憶。

他娓娓道來歷史：「這兒舊稱大埔頭圍，後來因為建設九廣鐵路及大埔公路將之分隔，變成了大埔頭村及老圍兩個地方，因為有護城河及水塘，因此改稱水圍。我不是住在圍村內，但不時過來玩，村內原本有很多棵樟樹，小朋友最喜歡撿拾掉下來的樟子拿去賣，後來大部分已被斬掉，現在只剩下數棵。」

▲ 十多歲左右朱森已在農場幫忙，直到現在。（相片來源：被訪者提供）

由農夫轉至文職

原來這一帶曾是栽種桃花的農地，朱森的爺爺在此開設農場，種梅花及四季桔做批發，父親和他由細到大就在農場幫忙。「以前一到農曆新年就有很多人來買年花，非常熱鬧壯觀。我在1975年畢業後，就做全職農夫打理農場，直至到1984年政府收地，農田搬到林村，我就居於廣福邨，直至90年左右投身職場。」

朱森最早期入行做印刷及美術設計，又試過畫畫維生，在天星碼頭賣畫給外國旅客。後來他進了蔬菜統營處的總務部，做了廿年至退休。「最初我做核貨員，要核對蔬菜的資料，之後做總務部就要負責各類型工作，見證着由傳統的手寫『蘿咭』到電腦條碼，後來升職成主管。」

▲ 初時在天星碼頭為旅客寫字作畫。（相片來源：被訪者提供）

當初突然接手部門，工作壓力甚大，在年尾又要兼顧農場的年花生意，最繁忙時期還要請假幫手，但朱森做事盡責認真，也能勝任，甚得上司重用。後來工作漸漸上了軌道，退休前較為穩定輕鬆，亦有更多時間，於是創立「大埔老照片」群組，直到60歲時就正式退休。

退休後做義工

朱森退休並沒有感到失落，笑稱自己很易滿足：「人的生命很短暫，退休後真的不知可活到幾多年，不如趁自己健健康康，多點外出，做多點事，身體也好一點。像我爸爸一樣，由15歲來香港工作到85歲，仍然維持同一生活模式，一早起身飲茶、落田種植，你叫他去公園閒坐，更加不習慣。」

他在剛退休時，參加了綠匯學苑的導賞員課程成為義工，介紹這棟前身是舊大埔警署的活化建築。他笑稱所知道的歷史比課程資料更多：「不過為免喧賓奪主，有時有訪客問到，才會偷偷地說一些冷知識及有趣故事。」他對書法及詩詞創作也有興趣，寫得一手好字，退休後一年，也在大埔社區中心義務教書法。

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熱愛拍攝開設群組

開設群組，緣由是年輕時叔父借了一部賓得相機給他，萌生起對攝影的熱情。他最喜歡拍攝大埔各種事物及風景，由父親的車子、農田及母校都成為鏡頭拍攝對象，甚至懂得自己用腳架自拍。相機質素佳，相片保存至現在仍然清晰，因此他儲起大量珍貴的舊相片，之後在大埔群組分享，反應很好，後來就成立了「大埔老照片」。

群組由最初千多人至今有過萬名網友，除了在群組中勾起回憶往事，已搬離此區或移民外地的港人也能從中懷緬，最重要是不少網友可尋回失聯的朋友。「當中很多相認的故事，包括同是居住這區的鄰居等，極為難得。最令我印象深刻是獲得網友一張松園仙館的舊照，是五六十年代像荔園的遊樂場，相當珍貴。」

當網絡版主不容易

網絡世界24小時運作，要管理一個群組並不簡單。朱森堅持每晚發文，還要收集網友傳給他的相片，有時一來就有數百張！他要逐一篩選、執相、加水印，還要花時間剪報，熟讀大埔資料，了解那個年代的事，希望相片連同有意思的解說註釋，不想內容太過空洞無物。「我自覺有份使命，有些網上資料未必準確，地區及年份有爭議性，因此希望盡自己能力去考證fact check。」

▲ 舊相片記錄了他以前的家及農場，範圍廣闊。（相片來源：被訪者提供）

以前大埔的網上相片不多，只靠他自己的私人珍藏，有了「大埔老照片」後，網友都紛紛向他提供舊相。他亦進軍YouTube，做了一個舊照片回顧影片，一輯60張，現在做了十多輯，讓一些老人家、不諳Facebook的人都能輕易看到。另外他與弟弟更在大埔地區報《大報》撰寫文章，為居民細說區內歷史。

現在科技發達，影相拍片唾手可得，反而不及昔日的照片珍貴。朱森說：「網友特別愛看舊照片，尤其可看到區內的新舊對比及轉變，讓人勾起很多回憶。如已清拆的白橋仔，村民不是搬走了就是移居外國，有了這個平台，就可以讓眾人分享及引起討論，也是我做這個群組的初衷。」

記者：張頌婷