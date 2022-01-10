【國家安全】特首晤解放軍駐港部隊司令員彭京堂　林鄭月娥：攜手維護國家主權及安全

▲ 行政長官與駐港部隊司令員會面。（新聞處提供）

行政長官林鄭月娥今日（10日）上午在禮賓府與中國人民解放軍駐駐港部隊司令員彭京堂少將會面，行政長官辦公室主任陳國基亦有出席。林鄭月娥表示，相信駐港部隊在彭京堂少將領導下，將繼續秉持其優良傳統，對特區作出貢獻，並與特區政府攜手維護國家主權、安全和發展利益，保持特區長期繁榮穩定。

林鄭月娥歡迎彭京堂少將來港履新。她指駐港部隊作為國家主權的象徵，一直嚴格按照《基本法》、《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》和相關法例在香港特區履行職務，紀律嚴明、守法循規，是保障特區長期繁榮穩定的堅實後盾。



她又稱，駐港部隊多年來致力深化與香港社會的溝通交流，積極參與社區公益活動，並且不時組織不同活動，包括軍營開放、青少年軍事夏令營、大學生軍事生活體驗營等，加深香港各界對國防和軍隊的了解，深得廣大市民的尊重和愛戴。

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責任編輯：余思嵐