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【食物安全】波蘭法國英國及韓國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 16:35 2022/01/10

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熱門 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

食物安全中心今日（10日）宣布，因應世界動物衞生組織及韓國農林畜產食品部分別通報，指波蘭羅茲省Wieruszowski區、法國旺代省、英國坎布里亞郡伊登區，以及韓國全羅北道井邑市爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港去年首九9個月從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋；從法國進口約40公噸冰鮮禽肉、約3920公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋；從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋，以及從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋。已就事件聯絡波蘭、法國、英國和韓國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐

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