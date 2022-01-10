【身教子女】40歲麥雅緻教育大學碩士畢業　歷盡風雨進修︰天上爸爸會看到

▲ 麥雅緻取得香港教育大學「兒童與家庭教育碩士」學位，今日分享一家人拍攝的畢業相。

現年40歲麥雅緻（Angie）與張頴康自2012年結婚，先後誕下7歲半大女張雅喬（小豆）、4歲二仔張迅橋（小花生）和3個多月大細仔Maka（小蛋黃）。一向好學的Angie於2019年重返校園進修，至去年修畢課程。Angie今日（9日）在facebook分享畢業相，一家人齊齊到賀，她留言道︰

歷遍春風秋雨，我終於都畢業喇！從2019年9月開課至今，真的好像經歷了一個世紀，當中的人、事、世界都改變了很多，慶幸一直有身邊的人支持，能完成『兒童與家庭教育碩士』學位，相信在天上的爸爸也能看到！#HAHA之家 #只是影相的一刻除低口罩 #小心防疫

▲ 麥雅緻碩士畢業，一家人齊齊到校拍攝全家福。（facebook圖片）

照片中的Angie穿上畢業袍，看起來相當年輕，老公張頴康更送吻祝賀，仔女和麥媽媽都非常開心，場面溫馨。

有網民留言大讚Angie是超能媽咪，「好犀利，照顧三位小朋友又可以兼顧學業」、「同時讀書又湊小朋友唔係一件容易嘅事」、「妳真係好叻！好有毅力。」

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陀第三胎邊讀書邊湊仔最辛苦

Angie接受TOPick訪問表示，課程是兼讀2年，她去年陀著第三胎時已修畢課程。惟因疫情關係畢業典禮的規模縮小，一家人仍可到學校影相。她回想陀第三胎時正值學期尾，既忙做功課又要照顧子女非常辛苦，「終於捱到穿畢業袍，一直都好期待。」

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入行前，Angie於美國三藩市大學（University of San Francisco）修畢教育碩士課程，及後擔任幼稚園老師4年，2005年回流參選港姐後入行。

▲ 麥雅緻懷孕第三胎時正值學期尾多功課，還要照顧一對仔女，相當辛苦。（黃建輝攝）

她解釋選修「兒童與家庭教育」碩士課程，是因自為人母後，發覺自己過去所學到的知識未能應用在子女身上，認為教別人與教自己的子女是兩回事，決定於2019年9月重返校園進修，同時可藉此做好身教，鼓勵子女對學習產生興趣。

我見女兒升小學，就計劃一齊讀書，為她樹立一個好榜樣。加上我對這方面有興趣，我想了解兒童與家庭教育的關連性與重要性。

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Angie展開了一邊讀書一邊湊小孩的生活，除了忙自己的功課，還要教小豆和小花生做功課溫習，幸好讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學二年級的小豆，還未算很多功課，以專題研習為主。她讚揚該校不設排名，大大減輕學生追成績的壓力，學生之間亦沒有太多比較。

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責任編輯︰林綺玲