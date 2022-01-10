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【襲擊男童】涉因校服問題脫褲打男童臀彈下體　補習女導師認罪指男童頑劣

社會 16:38 2022/01/10

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補習班女導師涉因校服問題責罵6歲男童，並脫去其褲子彈其下體及拍打臀部。

補習班女導師涉因校服問題責罵6歲男童，並脫去其褲子彈其下體及拍打臀部，父母從家長群組得知事件後報警。涉案女導師今（10日）於九龍城裁判法院承認非禮等共兩罪。代表律師求情時指，事主較其他小朋友頑劣，被告一時衝動下犯案。裁判官斥責指，不明白為何教導小朋友要脫去他的褲子及彈其下體，押後至1月21日判刑，先索取精神及心理報告，被告還押候判。

被告鄧慧芯（38歲），案發時為補習老師，承認1項對所看管兒童或少年人襲擊罪及1項猥褻侵犯罪。

案情指，被告於2021年7月於基督教華人神召會功課輔導班擔任導師，於同月某天被告因校服問題而責罵6歲男童X，X反駁被告及躺在地上。被告遂叫其他學生閉上眼晴，其後脫去X的內外褲，再拍打X臀部及彈其下體。

其後X的父母在家長通訊群組中得知事件，並收到案發時的短片，短片只有聲音，未有拍下案發過程，男童父母其後報警。被告其後被捕，警誡下被告承認曾脫去X的褲子及彈其下體，及因X抓自己下體，所以被告才彈X下體。

代表律師求情時指，事主較其他小朋友頑劣，被告於一時衝動下，愚蠢地犯下本案。被告事後亦明白教導小朋友需要耐性，並及早認罪，表示悔意。代表律師指被告並沒有預謀犯案，X亦沒有傷勢，冀法庭能為被告索取社會服務令報告及感化令報告。

裁判官聞言後斥責指本案案情嚴重，不明白為何教導小朋友需脫去事主的褲子及彈其下體，認為這很大機會與其心理問題有關，裁判官表示不會為被告索取社會服務令及感化令報告，押後判刑至1月21日，以替被告索取2份精神科報告及1份心理報告，其間被告還押候判。

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記者：梁錦麟

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