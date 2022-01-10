【金球獎】《犬山記》《西城故事》平分春色　日本電影《Drive My Car》奪最佳外語片獎

▲ 亞莉安娜黛博斯憑《西城故事》奪金球獎最佳女配角。

第79屆金球獎（79th Golden Globe Awards）在香港時間今日（1月10日）早上開始舉行，結果新西蘭女導演珍甘比茵（Jane Campion）執導的《犬山記》（The Power of Dog），以及史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《西城故事》（West Side Story）各奪3個獎成為今屆大贏家。

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韋史密夫封帝

由班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumbernatch）的《犬山記》獲7項提名，結果奪得劇情組最佳電影、導演、男配角獎，可是憑此片入圍的班尼狄甘巴貝治未能封帝，劇情組最佳男主角由韋史密夫（Will Smith）憑傳記片《王者世家》（King Richard）奪得。

至於戲劇類由妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）爆冷奪影后，成為她繼《不惜一切》（To Die For）、《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge!）及《此時此刻》（The Hours）後，第4度在金球獎封后。

▲ 韋史密夫憑《王者世家》封帝。

日本電影奪最佳外語片獎

《西城故事》獲歌舞/喜劇組最佳電影外，當中女主角麗素施嘉（Rachel Zegler）首度提名即封影后。

另外，亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）憑此片獲最佳女配角。《西城故事》原本在上周四（1月6日）在港上映，卻受疫情收緊限聚措施戲院停業影響令《西城故事》在香港上映僅一天便被迫中斷。



歌舞/喜劇組最佳男主角，由安德魯加菲（Andrew Garfield）憑Netflix電影《夢想期限tick, tick... BOOM!》（Tick, Tick... Boom!）獲得，這次是他首度在金球獎封帝。

至於最佳外語片獎，由濱口龍介編導的日本電影《Drive My Car》奪得。

▲ 麗素施嘉（Rachel Zegler）首度提名金球獎即封影后。

第79屆金球獎得獎名單：

電影類

戲劇類最佳電影：《犬山記》

音樂/喜劇類最佳電影： 《西城故事》

最佳導演：珍甘比茵（Jane Campion）《犬山記》

戲劇類最佳男主角：韋史密夫（Will Smith）《王者世家》

戲劇類最佳女主角：妮歌潔曼（Nicole Kidman）《成為里卡多之路》

音樂/喜劇類最佳男主角 : 安德魯加菲（Andrew Garfield）《夢想期限tick， tick... BOOM!》

音樂/喜劇類最佳女主角：麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）《西城故事》

最佳男配角 :高迪史麥菲（Kodi Smit-McPhee）《犬山記》

最佳女配角 :亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）《西城故事》

最佳動畫：《奇幻魔法屋》

最佳外語片：《Drive My Car》（日本）

最佳劇本：《貝爾法斯特》（Kenneth Branagh）

最佳原創歌曲：《No Time to Die》-《007：生死有時》（Billie Eilish 、Finneas O'Connell）

最佳原創配樂：《沙丘瀚戰》（Hans Zimmer）

▲ 《Drive My Car》

劇集類

劇情類最佳劇集 :《傳媒家族繼承人》

音樂/喜劇類最佳劇集 : 《Hacks》

最佳迷你劇集及電視電影:— 《地下鐵道》（The Underground Railroad）

劇情類最佳男主角 : Jeremy Strong 《傳媒家族繼承人》（Succession）

劇情類最佳女主角 : Michaela Jaé Rodriguez 《豔放80》

音樂/喜劇類最佳男主角 : 積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）《乜都得教練》

音樂/喜劇類最佳女主角 : Jean Smart 《Hacks》

迷你劇集及電視電影類最佳男主角 : 米高基頓（Michael Keaton） 《毒疫》

迷你劇集及電視電影類最佳女主角 : 琦溫斯莉 （Kate Winslet）《東城奇案》

最佳男配角：吳永秀 《魷魚遊戲》

最佳女配角：Sarah Snook 《傳媒家族繼承人》