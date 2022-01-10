【開倉優惠】Columbia中環開倉低至25折　最平$69入手三合一外套$499起

Columbia 中環開倉低至25折起，包括成人及童裝。如果無法親身前往，都可以到On The List網店選購。TOPick率先和大家看看有什麼必買貨品！

服裝

這次Columbia開倉有大量服裝款式，從衛衣、恤衫、三合一外套到羽絨及絨毛外套通通都有。當中女裝可拆式抓絨毛外套由原價$2199，減至$699。

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鞋款及配件

現場還有Columbia不同款式禦寒鞋，男女裝及小童，當中女裝禦寒鞋原價$1199，開倉價為$399，大家要趁低入手。另外還有其他戶外配件，如背囊、滑雪手套（原價$759，開倉價$299） 、冷帽（原價$199，開倉價$69）等。

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同場加映：

除了Columbia的鞋款，同場還有UGG鞋款開倉，低至3折起，開倉日子由1月10日開始至1月12日完結，大家萬勿錯過！

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注意事項:

1.實體店部分時段及網店只限Premium Member購買，而網店選購比實體店發售時間多一天，直至16號。

2.小貼士：到On The List官網登記成為會員，收到E-mail後，入場之前顯示E-mail。而網購的朋友，可預先登記做會員，到準時就可以入網搶購!

最新影片

實體店開放時間：

Premium Members：

1月10日（一），8am—8pm

Standard members：

1月11日（二），8am—8pm

1月12日（三），10am—8pm

1月13日（四），8am—8pm

1月14日（五），8am—8pm

1月15日（六），10am—5pm

網店

Premium Members：

1月10日（一），8am開始

Standard members：

1月11日（二）至1月16日（日）,11:59pm

地址:香港中環都爹利街6號印刷行地下

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記者：蕭雅文