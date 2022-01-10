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【國際學校】德萃幼稚園改名「德萃國際幼兒園幼稚園」　總校長朱子穎：反映學校近年強化英普語境

社會 17:10 2022/01/10

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德萃學校今日（10日）宣布，轄下的德萃幼稚園、幼兒園正式更改為「德萃國際幼兒園幼稚園」。（資料圖片）

私校德萃學校今日（10日）宣布，轄下的德萃幼稚園、幼兒園正式更改為「德萃國際幼兒園幼稚園」（St. Hilary's International Nursery, Kindergarten），為學生從小培養良好英語能力，並銜接以英語為主的傳統著名學府。德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，改名是希望反映學校近年已著手強化英、普語境，以及課程變得更國際化。

德萃目前轄下有3間幼稚園、3間小學及1間中學，其中3間幼稚園分別位於太子、紅磡及馬鞍山。朱子穎向TOPick表示，校方在本學年初已向教育局申請改名，加入「國際」二字，今日接獲當局通知申請獲批。他解釋，學校改名不涉及引入全新的國際課程，而是希望反映近年課程變化，「幼稚園部近幾年努力強化英文、普通話語境，呢兩年課程亦有好大優化，更有國際化視野，並加入STEM元素，所以今年將校名轉一轉。」

至於改名後會否有助吸引學生家長報讀？朱子穎相信，改名後能夠令家長更清楚升學路徑、學校所涵蓋的課程等。他提及，德萃中、小學部亦有國際化元素，中學部推行國際課程包括國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（GCE A-Level），小學部則推廣英普語境，教師團隊亦來自世界各地，故現時「一條龍」升學的中小幼，均有國際化課程可涵接。

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記者：馮琪雅

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