【檢疫安排】當局縮短緊密接觸者檢疫期至14天　其後在家自我監察及檢測

▲ 政府宣布即日起確診者緊密接觸者檢疫縮短至14日。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生防護中心今日（10日）公布，新增24宗確診個案，包括19宗輸入個案，4宗輸入個案相關，以及一宗源頭不明個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於近日的本地個案檢測陽性個案增加，在其緊密接觸者也須入住檢疫中心時，對檢疫中心的容量構成壓力。

她說，考慮到感染Omicron的潛伏期較短，大多個案已在2至3日內確診，經過諮詢專家顧問團後，決定縮短緊密接觸者在檢疫中心的日子，由現時接受21日的強檢日子縮短至14日，有關人士其後須在家自我監察，並在第19日到社區檢測中心進行檢測，有關措施即日起實施。她續指，若個案並非涉變異病毒株，檢疫期也如以往一樣為14天。

另外，她又說近日有不少患者仍未接種新冠疫苗，呼籲仍未打針的人士盡快打針，以免確診個案傳至老人院。

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記者：郭詩詩