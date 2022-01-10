【傑出運動員】2021香港傑出運動員選舉　公投開始候選運動員名單出爐

▲ 「國泰2021年度香港傑出運動員選舉」公佈候選運動員名單。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）於1月8日公佈「國泰2021年度香港傑出運動員選舉」候選運動員名單，並宣佈由即日起至2022年1月30日舉行網上投票，呼籲市民一起參與此項「香港體壇奧斯卡」，踴躍投票選出心目中的傑出運動員。

今年，港協暨奧委會共收到33個體育總會，提交合共66個提名，並由評審團、傳媒及市民投票選出各個獎項得主。大會今年首次將傑出運動員獎項分為「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」，各設最多5位名額，而當中得票最高的男/女運動員，將會榮膺「國泰星中之星香港傑出男/女運動員」大獎。

選舉亦設「香港最佳運動隊伍」、「香港最佳運動組合」獎項，讓市民透過投票，展示對香港運動員以及香港運動界的支持。而為承接體育狂熱並鼓勵市民參與此項年度香港體壇盛事，今年大會更將公眾投票比率提高，以提高市民參與公眾投票的程度。

候選名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +2

為了展示運動員努力鍛練、迎難而上的精神，大會特意為今屆香港傑出運動員選舉拍攝宣傳片。宣傳片邀請到香港男子保齡球運動員胡兆康、香港女子體操運動員陳卓琳以及香港U23足球代表鄭子森、余在言、蔡子濤參與拍攝，期望市民繼續支持香港運動員參與各大小賽事之餘，亦留意運動員日常訓練所付出的努力。宣傳片可於港協暨奧委會Facebook專頁內觀看。

為鼓勵更多市民參與投票，每位成功投票人士均會自動獲得參加幸運大抽獎的資格，有機會贏取豐富獎品。

「國泰2021年度香港傑出運動員選舉」公眾投票詳情：

投票日期：2022年1月8日至2022年1月30日

投票網址：https://sportstar2021.hkolympic.org/

幸運大抽獎結果公佈日期：2022年3月2日

查詢：2504 8560（港協暨奧委會秘書處）