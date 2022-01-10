【東張西望】油塘公屋婆婆扮菩薩祈福行騙　自稱打完噴嚏4神同時上身

▲ 油塘公屋婆婆扮菩薩祈福行騙，自稱打完噴嚏4神同時上身。

TVB資訊節目《東張西望》昨日（9日）報道油塘有位婆婆借「活菩薩」之名，在公屋單位為善信祈福。節目組接到觀眾投訴後，「放蛇」直擊婆婆的祈福過程，她自稱打完噴嚏，便有菩薩上身。

節目組接獲一位女觀眾Cathy求助，指早前在網上結識了一個男佛教徒，對方藉著免費交收佛經為名，向她介紹一位聲稱可被菩薩上身的婆婆。在好奇心驅使下，Cathy決定與朋友一同見見這個「活菩薩」。

最新影片推介：

當時她去了一個公屋單位，發現屋內放有不少佛像，而祈福過程中，該名婆婆會先詢問善信的姓名、地址，然後打2至3個噴嚏，便會「變身」，回答善信的問題。

為調查事件，節目組「放蛇」相約該名免費派佛經的男士見面，對方引薦他們約見傳聞中的婆婆，並稱「就算去到嗰個地方你都係畀100蚊」。其後，男士帶他們到油塘一個公屋單位，面積大約100多呎，放滿了不同的神像，包括觀音菩薩、濟公等。

該名婆婆首先向節目組解釋祈福過程，「上咗香之後，我哋講嘢菩薩聽，但係佢唔會講嘢，佢就係借住我嘅口同你哋溝通」、「你一請菩薩，就有4種菩薩做嘢，有觀世音、彌勒佛、地藏王、濟公」。

儀式開始後，婆婆打了3個噴嚏，然後閉上眼睛，雙手合十，隨後便會回答問題，不過節目組就發現，無論問甚麼，婆婆的答案都只有一個，便是「你撞到污糟嘢」。

女觀眾Cathy表示，當日見過婆婆後，對方給她少量米、花生、香等，讓她去某些地方燒掉。Cathy當時懷疑受騙，想盡快離開現場，象徵式封了20元利是，但婆婆竟稱菩薩不收貨，表示若身上沒有足夠零錢，可使用電子支付，又指不少警察善信前來祈福，Cathy更目擊一個善信封了1000元利是。

節目組追問婆婆「菩薩上身」的經歷，原來她在30多年前到訪一個朋友家中，屋內有十多尊由絲綢製成的佛像，她聲稱當時一上香，就被佛像附身。

據悉，現年70多歲的婆婆本身開麵包店，退休後開始幫人求神問卜，累積不少善信，節目組「放蛇」期間，有不少人前來單位上香。而婆婆亦招攬了幾個「隊長」幫她找客人，包括早前與節目組交收佛經的男士。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

節目組找來「佛門警訊」創辦人翁靜晶接受訪問，她一眼看出婆婆的破綻，「濟公肯定唔係佛教嘅，係一個民間信仰，最多講成係道教，有少少東拉西扯」、「佛教係禁止神通，如果佢話自己係菩薩上身，呢啲係絕對無可能」。

其後，節目組再次拜訪這位婆婆，希望了解「菩薩上身」是怎麼一回事，但對方只是不斷回答「呢啲無得解釋」，對於被指借「活菩薩」之名行騙，她又表示，「人哋點樣理解係人哋嘅事，我問心無愧」。

節目組就事件去信房屋署，署方表示油麗邨物業服務辦事處，已加強巡查及監察，如組戶一經證實濫用公屋，可被終止租約及收回單位。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣