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李慧琼、馬逢國連任內會正副主席　陳健波、陳振英連任財委會正副主席

政治 17:50 2022/01/10

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新一屆立法會選出內務委員會和財務委員會正副主席。（經濟日報資料圖片）

新一屆立法會選出內務委員會和財務委員會正副主席。其中，內會繼續由民建聯李慧琼擔任主席，馬逢國連任副主席；財委會繼續由陳健波擔任主席，陳振英連任副主席。

今次內會和財委會正副主席之位，均在無競爭下自動當選，原定本周三特首答問會後舉行的兩場選舉論壇，亦已取消。

成功連任內會主席的李慧琼，除了獲建制派「大班長」廖長江提名外，另外獲10名議員附議，分別是民建聯黨友陳克勤、經民聯主席盧偉國、工聯會會長吳秋北和麥美娟、自由黨主席張宇人和邵家輝、新民黨主席葉劉淑儀、陳振英、馬逢國，以及無政黨的楊永杰

另外3人當中，內會副主席馬逢國和財委會主席陳健波，均獲李慧琼提名參選，而附議人均只有1位，分別是陳振英和謝偉銓。至於成功連任財委會副主席陳振英，則分別獲謝偉銓提名和馬逢國附議。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

吳秋北 謝偉銓 新民黨 自由黨 經民聯 工聯會 民建聯 陳健波 邵家輝 陳振英

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