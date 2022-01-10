【校長專欄】媽媽憂女兒看課外書時間長過教科書 校長：懂得閱讀的孩子是優秀的

▲ 懂得閱讀的孩子是優秀的。

在一次家長聚會中，一位小二的媽媽跟我分享她的煩惱，她說女兒太喜愛看書，吃過飯就捧著書，像自己也走進了書本一樣。聽到這個家長的 「煩惱」 ，作為教育工作者，我反而感到十分欣喜，因為我的孩子已經學會了這輩子其中一種必要的技巧——閱讀。

懂得閱讀的孩子是優秀的！這表示孩子已經掌握一定程度的自學能力。

詳談後，原來媽媽認為女兒看課外書的時間比看教科書的時間多，因而有所擔心。其實家長應該為孩子喜愛閱讀課外書而感恩，世界日新月異，學校教育透過教科書傳授的知識十分有限，一所以學生為本的學校一定更着重在教科書以外的任務——培養學生自學的技巧、態度和興趣。孩子除了大學學士學位，更需要終身學習，閱讀就是終身學習的基石。

樂於閱讀的孩子是幸福的！因為他們可以超越時空、國籍的限制，跟古往今來的先哲聖賢心靈溝通，又可以創造未來。

現在的閱讀方式豈只是紙上談兵，網上閱讀打造了連結世界，穿越古今的平台。孩子透過不同的閱讀方式，可以多角度享受閱讀帶來的趣味，拓寬了吸收知識的層面。因此，能夠在學校課程以外多閱讀課外書的孩子，眼光比別人遠大，跟人談起話來，就知道平日閱讀的成果。學貫中西，天文地理，歷史哲學無一不曉的孩子，一定不是只讀教科書，甚至讀死書的書呆子。

願所有的孩子能享受閱讀的愉快！

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