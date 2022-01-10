【新冠肺炎】播道書院發通告提醒放學帶齊課本筆記回家　正值考試期多校為隨時停課作好準備

▲ 多間中小學已作好隨時停課的準備。（資料圖片）

本港第5波疫情出現新冠變種病毒Omicron源頭不明個案，有學校已作好隨時停課的準備，將軍澳播道書院今日（10日）向中、小學部家長發通告，請家長提醒子女放學時將課本及筆記帶回家，萬一當局宣布學校停課，亦可於停課期間溫習；多間中學亦正部署取消或押後現正進行的考試，以及為「提早放農曆年假」或轉網課等可能性，計劃應變措施。

將軍澳直資學校播道書院今日向家長發出「突發訊息」，指疫情擴散，實在令人憂慮，籲家長發揮家校合作精神，一起渡過危機。校方透露學校行政委員會今早已開會討論如何處理停課，如教育局宣布停課，學校會盡快向家長發出訊息，解釋後續安排，現提醒家長，安排子女把教科書、筆記及溫習材料，於放學後帶回家中，「萬一學校停課，亦可於停課期間進行溫習」，並指示子女檢查課室櫃桶和儲物櫃，有沒有必須帶回家中的物品；如若學生收到「強檢」要求，請勿回校，直至收到陰性檢測報告為止；如強檢影響其參與考試，校方會個別通知家長相關補考安排。

通告亦提及「因特區政府已作出提示，教育局會指示學校隨時停課」，播道書院校長盧偉成向TOPick解釋，學校並無接獲當局通知會隨時停課，而是按近日報道指政府因應疫情或有需要在短時間內宣布停課，故學校提前準備。他坦言若現時突然停課會影響部分年級考試，舉例如部分年級日前已開考，初小級別則於明日（11日）開考，故需按情況預備幾個應變措施，惟他相信今年即使停課，也跟往年不同，當局有接種疫苗及使用心「安心出行」等措施，「應該無以前咁『唔知幾時可以復課』，依家感覺『復課有期』，所以可能計劃將實體試延後至農曆年假後。」

至於日前有家長確診，而自行決定停課3日的北角培僑中學，校長伍煥杰表示，今日起已恢復學生回校考試安排，他直言學校位於港島東區、早前區內有多宗確診個案，故計劃將原本可透過全日面授課進行的對卷時間「拖長」，每日只回校對卷半日，直至26日放農暦年假，雖然會損失年假前部分面授時間，但希望可以減低除口罩午膳風險，另容讓學生選擇實體或網上對卷，方便該校內地生回鄉探親檢疫。

伍煥杰續說，萬一停課，該校已設計好網課時間表，並提醒教師準備好轉為網課，希望讓學生得到適當照顧，稍後再決定考試取消與否；對於有專家建議「提早放農曆年假」，他認為現在不宜太早讓學生放假，「如果有嘢俾學生專注去做，唔會周圍走，都係一種抗疫行為。」

地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲則說，今早學校已召開行政會議商討不同應變方案，由於本周起連續兩周進行考試，萬一突然停課，校方計劃安排大部分年級考試取消，改以平日成績為基礎，但即將應考中學文憑試（DSE）的中六級模擬試（Mock Exam）則暫不用取消，希望留待稍後復課恢復實體，讓應屆考生感受臨場考試氣氛。

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記者：馮琪雅