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【違令判監】33歲女子違反強制檢疫令遭判監　至今共213人已定罪

社會 18:22 2022/01/10

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33歲女子違反強制檢疫令，今日（10日）於屯門裁判法院被判處即時監禁14日。（資料圖片）

一名33歲女子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（10日）於屯門裁判法院被判處即時監禁14日。

該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫7日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2021年8月19日離開其檢疫地點。她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於屯門裁判法院被判處即時監禁14日。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有213人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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