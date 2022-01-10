  • 19°C
香港時間 : 2022110日 (週一) 20:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】31歲初確患者曾訪九龍灣星格流行音學學院　上址暫停開放兩周進行定期消毒

社會 18:48 2022/01/10

分享：

熱門 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

曾有初步確診患者到訪星格流行音樂學院。（網頁截圖）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，今日（10日）新增多宗初步確診個案，包括一名31歲男子，曾經到過星格流行音學學院練唱歌。詳情即看：【下一頁】

星格流行音樂學院今日向學生及家長發通告，指今日下午收到衞生署的通知，指曾有初確患者曾訪星格流行音樂學院為於九龍灣總校9樓課室。

通告提到，患者在1月2日到上址時，學院正進行演唱會演出排練，時間為晚上7時15分至8時21分，過程中演出者與導師均要求佩戴口罩，並每人配戴獨立咪套；在排練後，九龍灣9樓總校有進行全院消毒。

另外，在1月5日政府宣布新防疫措施後，學院已要求全體老師和員工立刻進行檢測，全部結果均為陰性；學院亦於當晚發放通告，取消所有排練及小組課堂至另行通知。學院已立即與當日出席排練者聯絡，並與衞生署跟進所需程序及安排檢測等，暫時並無任何參與排練者有相關徵狀，又指九龍灣總校亦會暫停開放兩星期，及進行定期消毒。

最新熱門影片：【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【維園群組】再多6人初步確診　包括中環置地廣場DIOR女售貨員
今日 16:49
【維園群組】再多6人初步確診　包括中環置地廣場DIOR女售貨員
【源頭不明】20歲女患者父親初步確診於屯門藥房工作　曾有國泰空少到訪或因而染疫
今日 16:40
【源頭不明】20歲女患者父親初步確診於屯門藥房工作　曾有國泰空少到訪或因而染疫

你可能感興趣

【維園群組】再多6人初步確診　包括中環置地廣場DIOR女售貨員
今日 16:49
【維園群組】再多6人初步確診　包括中環置地廣場DIOR女售貨員
【源頭不明】20歲女患者父親初步確診於屯門藥房工作　曾有國泰空少到訪或因而染疫
今日 16:40
【源頭不明】20歲女患者父親初步確診於屯門藥房工作　曾有國泰空少到訪或因而染疫
張竹君 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 肺炎 衞生防護中心 香港 行政 傳染病

最高瀏覽

【娛圈緋聞】MC張天賦再爆另一緋聞　被指疑約會熊仔頭成員Santis陳濬樺
18:15 2022/01/09
【娛圈緋聞】MC張天賦再爆另一緋聞　被指疑約會熊仔頭成員Santis陳濬樺
【非法賣淫】警方破尖沙咀雛妓淫窟　5被捕嫖客涉屯門醫院顧問醫生及金融界從業員
今日 19:22
【非法賣淫】警方破尖沙咀雛妓淫窟　5被捕嫖客涉屯門醫院顧問醫生及金融界從業員
【初步確診】再多一宗不明源頭個案　20歲女子在銅鑼灣崇光百貨兼職售貨員
16:51 2022/01/09
【初步確診】再多一宗不明源頭個案　20歲女子在銅鑼灣崇光百貨兼職售貨員