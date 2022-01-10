【新冠肺炎】31歲初確患者曾訪九龍灣星格流行音學學院　上址暫停開放兩周進行定期消毒

▲ 曾有初步確診患者到訪星格流行音樂學院。（網頁截圖）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，今日（10日）新增多宗初步確診個案，包括一名31歲男子，曾經到過星格流行音學學院練唱歌。詳情即看：【下一頁】

星格流行音樂學院今日向學生及家長發通告，指今日下午收到衞生署的通知，指曾有初確患者曾訪星格流行音樂學院為於九龍灣總校9樓課室。

通告提到，患者在1月2日到上址時，學院正進行演唱會演出排練，時間為晚上7時15分至8時21分，過程中演出者與導師均要求佩戴口罩，並每人配戴獨立咪套；在排練後，九龍灣9樓總校有進行全院消毒。

另外，在1月5日政府宣布新防疫措施後，學院已要求全體老師和員工立刻進行檢測，全部結果均為陰性；學院亦於當晚發放通告，取消所有排練及小組課堂至另行通知。學院已立即與當日出席排練者聯絡，並與衞生署跟進所需程序及安排檢測等，暫時並無任何參與排練者有相關徵狀，又指九龍灣總校亦會暫停開放兩星期，及進行定期消毒。



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記者：郭詩詩