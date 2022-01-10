【全民造星IV】《造星》女團1月12日正式出道　網上直播記招：耀眼新星劃破星空

當日ViuTV舉辦《全民造星IV》已表明要組女團，之前有指女團名稱叫COLLAR，不過ViuTV方面一直保密。

另外，《全民造星IV》的三甲：冠軍邱彥筒（Marf）、亞軍沈貞巧（Gao）及季軍許軼（Day）穩入女團，不過究竟其餘哪些參賽者可入團、女團人數、女團名等，一直令粉絲好奇。

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《造星IV》1月12日出道

在今天（1月10日），ViuTV的facebook專頁上載一張黑底橙字的圖片寫道：「HOLD YOUR BREATH」，並表示1月12日舉行記者會，屆時將有多個社交平台同步facebook直播見證女團誕生，更表示：「耀眼新星即將劃破星空，邀請您一同迎接這一道亮麗光芒。」

網民對ViuTV此發文十分興奮，紛紛湧躍留言，更有問女團團名是否就是「Blackorange」？

另外，網民推測《HOLD YOUR BREATH》或就是女團的出道歌歌名，留言道：「old your breath 似係第一首歌歌名」甚至認為：「耀眼新星即將劃破星空似歌詞」。

至於在《全民造星IV》參賽者當中，李芯駖、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、何榛綦、黃斯琪（CK）、葛綽瑤（Yoyo）、陳泳伽（WINKA）、蘇雅琳（Ivy So）被視為有望入團的大熱，不過一切在1月12日便有分曉。

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