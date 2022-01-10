【洪為民群組】多名曾赴生日宴議員　決定不出席周三首次會議

▲ 新一屆立法會在周三召開首次會議。（經濟日報資料圖片）

有確診者曾赴港區全國人大代表洪為民的百人生日派對，令到多名官員及議員，需要被送往檢疫中心或接受強制檢測。新一屆立法會在周三舉行首次會議，有曾出席宴會但被獲解除檢疫令的議員，決定不出席當日會議。

有20名立法會議員曾赴當日宴會，當中仍有4人還要接受隔離，但有16人獲解除檢疫令。

民建聯有3名立法會議員，曾出席當日宴會，分別是葛珮帆、林琳及郭玲麗。3人決定不出席周三的首次會議,改為網上收看直播。

至於新民黨的3名議員：容海恩、黎棟國及陳家珮，也決定不會開會。另外，議員霍啟剛、譚岳衡、吳傑莊、陳沛良也稱，不出席本周立法會會議。

林順潮表示，已取消未來兩星期所有手術及病人預約，個人意願是傾向出席首次會議，惟認為立法會來日方長，相信未能出席今次會議僅是微不足道，最後亦決定遵從立法會主席梁君彥指示，留在家中觀看直播。

梁君彥今早會見傳媒時，曾強烈勸喻，曾出席過有關宴會的議員，在合理可行情況下，盡可能留在家，避免外出。而特首林鄭月娥昨於周三赴立法會，接受議員質詢。

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記者：陳宛彤