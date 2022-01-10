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【財政預算案】經民聯視像向陳茂波提意見　倡推1萬元回歸慶典消費券

政治 19:31 2022/01/10

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經民聯就財政預算案，向陳茂波提交意見。（林健鋒Facebook）

新一份財政預算案將於下月發表。經民聯今日透過視像方式，向財政司司長陳茂波會面，就預算案及近日香港經濟情況提出意見，包括建議推出，每人1萬元的「回歸慶典消費券」。

經民聯副主席、立法會商界（第一）議員林健鋒表示，為推動經濟，建議派發每人1萬元「回歸慶典消費券」，又倡撥款5億元，提供財務補貼等實質措施，鼓勵及協肋在疫情減退後，盡快復辦受影響的大型活動。

他續指，倘第5波疫情大爆發，各行各業會難捱過寒冬，建議延長「預先批核還息不還本」計劃，並到疫情穩定再討論退場安排，宜以循序漸退方式，容許企業分階段而非一刀切還款。

至於防疫方面，林健鋒直言，當務之急是推動全民接種第三劑疫苗，又促請政府盡快優化安心出行應用程式，包括加入個人身分及追蹤功能，以協助追蹤可疑個案，以及加強紀錄的準確性，並建議當局密切跟進港康碼情況，以及爭取更多商務名額，以照顧不同行業的需要。

另外，林健鋒在社交網站上載了，視像會議的截圖，與會者包括有該黨監事會主席林建岳、主席盧偉國等，就連目前身在竹篙灣接受強制檢疫的新任議員陸瀚民，也有參與。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

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