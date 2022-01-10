【新冠肺炎】專家指初步確診藥房職員元旦日已發病　即逗留社區逾一周或已傳播很多支線出社區

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港疫情處於非常危險的時期，空姐群組出現多代傳播，而傳播超過三代已經難以追蹤，截斷傳播鏈的機會愈來愈微，由於該群組牽涉高危地方，例如生日宴會場所仍有大量的人士未找到，「可能怕自己曝光、不想檢疫等而決定潛水」，走漏人士或早已感染及在社區傳播，社會將陸續出現源頭不明個案，「根本不可能只有一宗，只是仍未找出來」。

他質疑，宴會的主辨方及餐廳「連當日有幾多人到訪都掌握不到，對於到訪者有否使用安心出行肯定都鬆手」。他指，本港有不少大型活動例如香港單車節及倒數演唱會均須實名登記，建議日後若有人士舉辦大型宴會亦同樣需實名制，要求主辨方妥善紀錄出席人士名單，他又促港府對違法活動妥善執法。

他又指，昨日一宗初步確診涉及一名藥房職員，患者於1月1日已發病，至昨日才初步確診，即已逗留社區逾一周，令人擔心「時間隔太耐」，未知除了其已確診的女兒外，會否仍有其他隱性傳播，「可能個藥房已經傳播了很多支線出社區」。

對於當局縮短緊密接觸者檢疫期至14天，其後在家自我監察及檢測，梁子超形容是「無辦法之中的辦法」，他指出，潛伏期中位數由3天至14天不等，雖然愈遲染疫可能性愈低，惟「可以第14日先發病」，而現時做法是第12日檢測一次後陰性，到第14日可以離開，他認為應增加檢測次數，於第14日早上再做檢測是陰性才可以離開，而第16日亦需要再做一次，避免出現假陰性個案。

他又建議，居家隔離人士的同住者於該7天亦應盡量避免非必要的活動，若任何一名家庭成員稍有不適，全家亦應總動員做檢測。

梁子超認為，現時本港只有一兩星期的機會控制疫情，如果病毒進入社區、傳播開始模糊，疫情便會失控，因此成敗在這兩星期，市民需要合作多留在家，強調市民必須有危機感。港府早前宣布收緊防疫措施，惟未有安排停課及公務員在家工作，是當局無將危機感帶給市民，政府應帶頭容許非必要工作的公務員在家工作，並提醒他們避免非必要外出；至於學校則易發生跨家庭傳播，故有必要停課，「如果大部分人士都可以留家，確診者的密切接觸者亦會相對減少，檢疫中心就不會輕易爆滿」。

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記者：洪芷晴