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【初步確診】北角中信証券再多一人初步確診　累計3職員、1訪客中招

社會 22:22 2022/01/10

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中信証券再多一人初步陽性，累計共3人染疫。（梁偉榮攝）

本港爆發第五波新冠疫情，由國泰空姐傳播予母親的維園群組未遏止，其中陸田園早餐聚會再錄4人確診及6人初步確診，包括北角中信證券再多一人染疫，至今3名職員及1名訪客「中招」，出現小型爆發；港府今晚7時突襲圍封其所住荔枝角美孚新邨第五期蘭秀道5至7號，詳情即看【下一頁】，並會增加於同一大廈居住或工作人士的強制檢測次數。同時，他於潛伏期到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

曾與空姐確診母親於陸田園早餐的62歲女友人，繼同住於居和富中心的丈夫（第12825宗）均確診後，其任職的中信證券，亦再多一名52歲男子初步確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指當處已有三職員及一訪客染疫，形容已有爆發；該名52歲男病人，居於荔枝角美孚新邨第五期，於北角中信証券股份有限公司工作，最後上班日期為1月5日，由於被界定為密切接觸者，他1月8日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫。他於1月9日出現喉嚨痛和咳嗽，同日檢測結果呈初步陽性。他沒有接種疫苗。

北角中信証券相關個案，累計至少5人染疫：

  • 第12825宗：63歲男，其妻子曾與空姐確診母親於12月31日在陸田園食早餐，任職北角中信証券
  • 第12880宗：74歲男，任職北角中信証券
  • 第12913宗：71歲女，居北角富麗花園，為北角中信証券訪客，其同住家人亦初步確診，為16歲中學生，屬國泰空姐群組第6代傳播
  • 初步確診：52歲男，任職北角中信証券

【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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