【大灣區】大灣區律師執業考試　今日起接受報名　6月11日深圳考試

▲ （經濟日報資料圖片）

2022年粵港澳大灣區律師執業考試，網上報名是今年1月10至20日，考試時間是6月11日。

根據公告，報名參加考試者，可到司法部網站（www.moj.gov.cn）報名。

考試考場設在廣東省深圳市，視澳門報名人員規模，也可以同時在廣東省珠海市設立考場。



考試共兩卷，試卷一為客觀題（包括100道選擇題），試卷二為主觀題（包括案例分析題、法律文書題、論述題等）。每張試卷分值為100分，兩張試卷總分為200分。試卷一︰6月11日上午9時至12時，考試時間180分鐘。試卷二︰6月11日下午二時至五時，考試時間180分鐘。

具體考查科目為︰習近平法治思想，憲法，香港特別行政區基本法、澳門特別行政區基本法，中國法律史，內地司法制度和律師職業道德，民法、商法、民事訴訟法、仲裁法，刑法、刑事訴訟法，行政法、行政訴訟法。

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責任編輯：胡偉明