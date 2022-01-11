【新冠肺炎】政府下調科興接種年齡到5至11歲　將安排疫苗接種隊到校打針

▲ 政府下調科興接種年齡到5至11歲，將安排疫苗接種隊到校打針。

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情。行政長官林鄭月娥今日（11日）出席行政會議宣布，當局批准科興疫苗接種年齡下限，5歲至11歲兒童可接種，疫苗接種隊到校打針。

她指出，有關措施將以學校為本，當局會安排疫苗接種隊到校為小朋友打針，已要求教育局及公務員事務局安排，惟因小學及幼稚園將會停面授課（即看：【下一頁】），故不會在未來數星期實施有關措施。

她稱，要求學校停止面授課的決定很難，有關決定可以保護學童不受感染，但亦可能對他們身心有影響；另因為本港已出現多宗兒童確診的個案，他們均是被家人傳染，惟潛伏期間因曾上學，最後令學校需要停課，而師生也需要因而作檢疫，再加上社區傳在隱形傳播鏈，擔心有市民若不幸染疫，會將病毒傳予家中的小朋友。

另外，她宣布社區疫苗接種中心將增至14間，包括早前已宣布的教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館社區疫苗接種中心，以及在月底將增加的中山紀念公園及界限街體育館1號及2號作疫苗接種中心。

林鄭月娥指出，近日出現的確診個案有354宗確診個案，1宗與本地流行病學關聯，另有一宗本地個案涉一名理貨員，至今源頭未明；至於銅鑼灣SOGO兼職女售貨員（個案#12945）的感染源頭為早前確診的國泰空少（個案#12611），故不屬源頭未明個案。

林鄭月娥表示，圍封強檢已進行30次,共有約1萬名居民接受檢測，全部檢測結果呈陰性，另有約92萬人次接受強檢，而「安心出行」平均每日有1萬人次獲通知須強檢。她表示，全港合資格人士打第一針的接種率為74.7%，而長者接種率亦穩步上升，形容情況可喜。

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記者：陳麗娜、郭詩詩