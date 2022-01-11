【新冠肺炎】港府擬推第5輪防疫抗疫基金助行業度年關　最快日內公布

▲ 港府擬推第5輪防疫抗疫基金支援行業度年關，最快日內公布。（經濟日報資料圖片）

港府上周收緊防疫限聚令，料延至農曆新年。據悉，特首林鄭月娥擬推出第五輪「防疫抗疫基金」，令食肆、零售業及娛樂處所等受影響行業及從事員度過年關，最快日內公布。

立法會零售及批發界議員邵家輝要求，政府補助商戶停業期間的租金、直接支付員工薪金等。有飲食業代表料，新一輪限聚令下，業界已損失50億元，促政府重推保就業計劃。

疫情至今，政府每次放寬限聚措施之前，都用2個潛伏期去計算，即最少28日本地清零，才開始放寬。換言之，今次限聚措施由上周五（7日）至下周四（20日）結束，就算疫情之後緩和，估計政府仍要再維持措施至少28日，才逐步放寬限聚令。

2020年2月起，港府先後推出4輪防疫抗疫基金，當中第二輪金額最大，涉及1,300多億元保就業計劃；至去年5月爆發第4波疫情，政府再推出64億元的「防疫抗疫基金4.0」，針對性幫助重創行業，集中支援受限聚令而被勒令關閉的指明處所，即表列處所，如健身中心及美容院，及受影響行業如食肆。當中，按處所面積，最多可獲得10萬元補助，註冊體育教練和藝術自由工作者等，獲一次性的7,500元津貼。

邵家輝昨日分別與美容業、娛樂場所包括麻雀館及桑拿浴室等業界代表，進行視像會議。他表示，臨近歲晚， 突然停業的措施令多個業界陷入困境，自僱員工零收入、僱主還要支付租金和員工薪金。

邵家輝指出，希望在14日期滿後可復業復工，至少可局部復業，讓他們度過這個年關。他又指，政府應盡早向業界作出合理補助，包括負責商戶停業期間的租金、直接支付員工薪金等，補助範圍亦應涵蓋自僱人士、美容物料和儀器供應商等受影響業界。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，政府上周突然收緊措施，令業界措手不及，認為政府毋須收緊至此地步，可以只容許已接種疫苗的食客進入食肆，既能達到防疫要求，影響也較小。

他續指，食肆在暫停晚市下，只有小部分食肆有外賣生意，以往周末業界可有3億元營業額，但過去的周末情況急轉直下，營業額大幅下跌至不足2億元，而協會日前向會員進行調查，更有8成食肆稱，營業額大減超過一半，情況並不樂觀。他認為，農曆新年將至，但業界已經「無工開」，擔心會有支薪困難。他建議，參考以往防疫抗疫基金的做法，包括按食肆面積發放津貼，也要重推保就業計劃，「不止要顧及飲食業，連其他受影響的行業，都要關顧」。

工聯會立法會議員鄧家彪料，今次限聚令或持續超過1個月，但服務業從業員年初收入，可以佔全年收入2、3成，對生計打擊嚴重。他表示，如果限聚令多於14日以上，希望政府可推出支援，例如向受影響的自僱人士及靠佣金收入的打工仔，一次性發放1萬元補助。

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記者：葉紹堅、陳宛彤