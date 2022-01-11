【洪為民群組】林鄭月娥指涉事餐廳或未滿足D類食肆要求　回應被指出席婚禮聚會

▲ 行政長官林鄭月娥今日（11日）出席行政會議回應洪為民生日宴事件。（馮漢柱攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，社區出現多條傳播鏈，行政長官林鄭月娥今日（11日）出席行政會議回應洪為民生日宴事件。

林鄭月娥表示，現時正委派公務員事務局局長及特首辦主任對出席公務員及非公務員進行調查。而調查重點則在紀律方面，檢視對官員要求是否出現落差、誠信行為要求等，而現階段她尚未收到調查報告，但強調一定會不偏不倚嚴肅跟進。至於法律調查方面則會交由食環署跟進，調查重點在於涉事餐廳是否滿足D類食肆要求。林鄭月娥指，據最新資料，曾出席宴會人數至少達214人，而她引述傳媒報道，餐廳容量未必能容納這個人數，流水式作業亦不可能滿足D類食肆的嚴格要求，這會是食環署的調查方向。

有人質疑林鄭月娥亦曾於日前出席婚禮，林鄭月娥強調，第一宗Omicron本地個案於12月30日出現，是重要的時間點。她表示，在12月30日前，香港正處於一個防疫較為放鬆的環境，大部分人剛歡度聖誕、期待通關。林鄭月娥坦言，在此之前，她有出席多個官方聚會，其中亦有少部分有留下用膳，而有關婚禮應在11月底至12月初期間舉行，而她則在出席一個頒獎典禮前10分鐘，向有關人士道賀。

林鄭月娥續指，第一宗Omicron本地個案在12月30日晚上發現，政府在12月31日開會，隨後衞生署呼籲市民勿出席人多聚會，拍照時亦勿脫下口罩。林鄭月娥表示，呼籲不只是給市民，亦是給予官員。

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記者：黃穎津