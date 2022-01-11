【抗疫優惠】新地三商場齊推外賣優惠　會員積分享折扣及賞一田禮券

▲ The Point by SHKP會員只須以200積分，即可免費換領外賣自取折扣劵，憑券即減$10至$20。（相片來源：商場提供）

因應6點後禁堂食防疫措施，晚餐只能以外賣自取，新鴻基地產旗下旺角的MOKO新世紀廣場、葵芳的新都會廣場以及元朗的YOHO MALL形點，由即日起齊推「安心抗疫消費三重賞」。除了可用積分換取外賣自取折扣劵，更額外獲賞一田禮券，以及外賣自取優惠碼高達7折優惠。

「安心抗疫消費三重賞」由即日起，The Point by SHKP會員只須以200積分，即可免費換領外賣自取折扣劵，憑券於場內指定商戶外賣消費滿指定金額即減最多$20，外賣優惠可高達8折。

另外會員以100積分可率先預留換領證，憑證於三大商場晚上6時後，作餐飲外賣及購物消費滿$500，即可獲贈一田$20禮券，兼賺取會員積分。

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由1月13日起，會員可於「新地商場」手機應用程式外賣自取服務平台，直接預訂三大商場內餐廳的美食並付款，以及選擇在指定時間到餐廳自取。輸入安心抗疫的指定商場「外賣自取優惠碼」，全單更可最多即減$120。

為了方便顧客外賣查詢及點餐，三大商場特設食肆外賣熱線及WhatsApp e助理，透過電話或WhatsApp短訊，查詢場內不同食肆的外賣資訊，亦可瀏覽最新商場外賣自取指南，盡覽各餐廳的外賣詳情。



旺角MOKO新世紀廣場

地址：旺角太子道西193號

電話：2397 0790

外賣自取指南：bit.ly/3zx1eJx



葵芳新都會廣場

地址：葵涌興芳路223號

電話：2429 6500

外賣自取指南：bit.ly/3HM5kQH



元朗YOHO MALL形點

地址：葵涌興芳路223號

電話：2554 0023

外賣自取指南：bit.ly/3n4P31n

記者：張頌婷