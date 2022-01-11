【在家工作】林鄭月娥：非核心前線抗疫公務員　可安排在家工作

▲ 特首林鄭月娥表示非核心前線抗疫公務員可安排在家工作。

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情。行政長官林鄭月娥今早（11日）在行會前見記者，宣布全港小學及幼稚園本周五（14日）或以前停面授課堂及校內外活動，直至農曆新年假期後，換言之提早兩周放年假。詳情即看：【下一頁】

另外，港府宣布下調科興接種年齡到5至11歲，將安排疫苗接種隊到校打針。詳情即看：【下一頁】

▲ 行政長官林鄭月娥。（馮漢柱攝）

被問到何時實施在家工作，她表示留意到上周在公布Omicron的情況後，有不少企業都實施在家工作，認為有關決定不需要由政府決定。至於公務員方面，她說今日公布好多措施，要勉強公務員在家工作是對社會不利。

不過，她提到，若有關同事不屬於核心抗疫人士，又適宜在家工作，已經知會首長可以安排；另在經過這兩年，很多企業都已經制定政策，知道何時可以在家工作，不需要等政府公布。

唔需要時常等政府有這個在家工作政策，其他人才可以跟從。

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記者：郭詩詩