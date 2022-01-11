【防疫抗疫基金】特首指本周五將公布第五輪抗疫基金　支援兩部分受影響行業

▲ （馮漢柱攝）

因應新冠變種病毒Omicron蔓延，港府上周五收緊社交距離措施，特首林鄭月娥今日出席行會前見傳媒，公布因應收緊措施，令商業處所或食肆受影響，港府將重啟抗疫防疫基金，並落實第五輪措施。

她稱，是次第五輪抗疫防疫基金將分兩部分，包括針對直接受新一輪收緊措施影響的處所，包括需關閉或無晚市堂食的處所；另一部分則針對旅行社等長期處於冰封狀態的行業。

林鄭月娥稱，第五輪抗疫防疫基金將於本周五公布，將以第四輪抗疫防疫基金作藍本，包括如按食肆樓面面積或美容院人手作衡量，惟資助額或有所不同，又指現時基金仍有逾40億元可用，足夠可做第五輪，如屆時金額不夠可向新一屆立法會申請撥款，但強調港府亦不想長時間關閉處所，希望盡快可提供補助。

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責任編輯：陳正怡