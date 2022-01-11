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【新冠肺炎】有確診者曾赴跑馬地馬場百萬廂房　今起暫停營業進行消毒

社會 10:56 2022/01/11

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熱門 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

香港賽馬會今日（11日）發出聲明表示，有確診患者曾於本月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房，廂房由今天起暫停營業直至另行通知，以進行清潔消毒，並安排當天曾在場工作的員工接受新冠病毒檢測。

馬會指，昨晚接獲衞生防護中心通知，一名於1月9日確診及兩名於1月10日初步確診患者，曾於1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房。為保障員工及顧客的健康及安全，立即翻查有關人士的到訪紀錄，並追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工，確認並聯絡當日訂座的會員，並提醒該名會員通知相關賓客。
 
另外，亦即時安排當天曾在場工作的員工接受新冠病毒檢測，員工在取得陰性測試結果前，不會獲安排上班。

【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療


一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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