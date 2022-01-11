【新冠肺炎】有確診者曾赴跑馬地馬場百萬廂房　今起暫停營業進行消毒

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香港賽馬會今日（11日）發出聲明表示，有確診患者曾於本月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房，廂房由今天起暫停營業直至另行通知，以進行清潔消毒，並安排當天曾在場工作的員工接受新冠病毒檢測。

馬會指，昨晚接獲衞生防護中心通知，一名於1月9日確診及兩名於1月10日初步確診患者，曾於1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房。為保障員工及顧客的健康及安全，立即翻查有關人士的到訪紀錄，並追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工，確認並聯絡當日訂座的會員，並提醒該名會員通知相關賓客。



另外，亦即時安排當天曾在場工作的員工接受新冠病毒檢測，員工在取得陰性測試結果前，不會獲安排上班。



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責任編輯：余思嵐