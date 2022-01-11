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【王力宏離婚】「蕾神」李靚蕾遭BY2妹妹反擊　Yumi：警方卻遲遲沒等到你的聯絡

娛樂 11:36 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 升中面試 小一派位 張天賦 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

BY2成員孫雨（Yumi）反擊王力宏前妻李靚蕾。

王力宏早前被前妻「蕾神」李靚蕾踢爆屢次出軌，事件引起極大迴響，王力宏形象盡毀外，當中BY2成員孫雨（Yumi）被指疑似小三，而李靚蕾更曾表示可向警方提供證據。

本來王力宏出軌事件已暫告一段路，惟BY2工作室在昨日（1月10日）突然發文表示一直未收到李靚蕾提出的證據，更公開呼籲「蕾神」配合警方完成造謠誹謗一事的刑事調查與追究。

【王力宏離婚】被爆6年前已簽離婚協議　分產內容太寒酸李靚蕾爆喊心死

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發文暗諷李靚蕾

BY2工作室於昨天社交平台寫道：

從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，
已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到你的聯絡。
人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究。 @李靚蕾Jinglei

正義也許會遲到，但絕不會缺席！
致敬每一位人民警察！感謝守護辛苦了！
#獻禮警察節##致敬人民警察# ​​​

【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心

最新影片推介：潘靜文+林智樂專訪

為Yumi伸冤

事因李靚蕾較早前曾公開Yumi和王力宏2015年Whatsapp的聊天截圖，當中Yumi的Whatsapp頭像更是裸照。

而一位自稱是Yumi的圈外女性朋友則稱裸照頭像不是Yumi本人：「一看就是個洋人，她身材沒那麼好。」

她又指，Yumi和王力宏的合照是2013年王力宏火力全開演唱會上海站時所拍攝，不是2015年，並替Yumi伸冤稱：「那些指責Yumi『不敢』回應心虛的。她有很多資訊想要傳達，可連報警和聊天記錄都能被扭曲成造假。請問換你是她，要怎麼澄清？？」

對此事，Yumi的經理人回應媒體稱：「譴責這個時候還造謠博眼球的人。一切太突然了，我們很痛心。給大家造成困擾了，替Yumi萬分感謝大家的關心，希望她能好起來。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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