【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓胃癌風險　盤點63款較低鈉餅乾名單

▲ 高鈉易致水腫增患高血壓胃癌風險，盤點63款較低鈉餅乾名單。

餅乾深受不少小朋友喜愛，但家長購買時，須留意食物標籤中鈉含量，因進食過多高鈉食品易致水腫，更有研究指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。TOPick近日檢視市面上72款常見餅乾，結果發現，大部分的餅乾均非低納，經整理，有63款餅乾屬較低鈉，另有9款餅乾屬高鈉。

據本港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉」，另據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。

世界衞生組織亦建議，健康的成人（16歲或以上）每日攝入少於2,000毫克的鈉；而衞生署對小朋友亦有指引，3歲以下盡量愈少愈好，建議4至6歲小朋友每天攝取少於1200毫克的鈉，7至10歲則不多於1500毫克鈉，11歲則不多於1900毫克的鈉。

TOPick近日檢視市面上72款常見餅乾，結果發現，當中有63款屬較低鈉餅乾，即每100克餅乾，鈉含量不超過600毫克，當中TimTam巧克力三文治餅乾，每100克鈉含量158毫克；樂天士多啤梨味朱古力小熊餅乾家庭裝，每100克鈉含量235毫克。

詳細每100克餅乾鈉含量199毫克以下名單：

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

詳細每100克餅乾鈉含量200至299毫克名單：

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

詳細每100克餅乾鈉含量300至399毫克名單：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：

而在是次檢視中，有的餅乾每100克鈉含量接近高鈉，如金必氏海洋生物餅朱古力味，每100克鈉含量513毫克；利脆牌利是迷你芝士味脆餅，每100克鈉含量572毫克。

詳細每100克餅乾鈉含量400至599毫克名單：

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

此外，是次檢視中，亦發現有9款餅乾每100克鈉含量高於600毫克，當中包括美麗非凡芝士金魚仔，每100克鈉含量881毫克；奧利安魚仔餅紫菜味，每100克鈉含量748毫克；嘉頓雞片每100克鈉含量777毫克。

詳細每100克餅乾鈉含量600毫克以上名單：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

營養師李杏榆（Annie）早前接受TOPick訪問時表示，鈉本身和身體中的鉀做個平衡，但很多食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果，如再食添加的鈉易超標。攝取過多鈉易水腫，再嚴重會有高血壓的情況出現，現時學童高血壓情況，有研究指高過之前。

另據食物安全中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。

不過，若攝取過多鈉質，有機會引致高血壓。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：黃存新