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【新冠肺炎】曾祈殷指有必要收緊防疫措施　直言需「行得快過Omicron」

社會 11:20 2022/01/11

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

本港踏入第5波新冠疫情，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，Omicron的確診數目幾乎兩日就多一倍，認為有必要收緊防疫措施，而且要「行得快過Omicron」。

由北角空姐母親引發的群組已出現第六代傳播，曾祈殷今早（11日）接受電台訪問時，Omicron的確診數目幾乎兩日就多一倍，對其在港蔓延情況感到擔憂，認為收緊防疫措施是有必要，直言要「行得快過Omicron」。

至於一名崇光百貨任職售貨員的父親初步確診，由於男患者在屯門一間藥房工作，有可能會接觸不同社區人士，要視乎其個人衞生等才可能了解會否因而將病持傳至其他人。不過，曾祈殷認為由於藥房未必有用「安心出行」，相信是較難追蹤接觸者，當局或者只能靠是否有電子收費記錄，或翻看閉路電視作追蹤調查，但認為這些均屬滯後的方法。

另外，當局昨宣布，由即日起縮短本地個案密切接觸者的強檢期，由21日減至14日。曾祈殷認為有關做法不會「走漏」患者，形容有關做法「穩陣」，又指當局已找回大部分患者。不過，對於患者在14天後須留家自我監察及作檢測，他則認為家居監察需要配合其他法律規範，要有特定範圍，外出時間不能「太離譜」。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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