【新冠肺炎】前港姐林穎嫺美國確診Omicron　病徵輕微似傷風：只是有點肌肉痛

▲ 居美國的林穎嫺確診Omicron。

繼林子博感染新冠肺炎後，定居美國加洲多年的1987年港姐季軍林穎嫺早前於YouTube頻道中透露確診Omicron，林穎嫺病徵不算很嚴重，只是有點肌肉痛和發燒，跟傷風有點相像，醫生著她於家裡隔離5天，她更著大家別太擔心，

中招前林穎嫺除了觀看過球賽之外，更曾跟好友賈思樂和楊寶玲見面，她說：「唔使太辛苦下有了抗體，都算是一件好事」」

長居美國的前港姐林穎嫺早前開設YouTube頻道「都市嫺情」，跟網民分享其美國生活以及隔空線上訪問多位港姐好友。昨日（9日）林穎嫻於YouTub頻道開live。

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▲ 林穎嫺於Youtube頻道透露確診Omicron。（影片截圖）

多朋友不幸中招

只聽到林穎嫺帶點聲沙沙，她即解釋自己中了新冠肺炎Omicron，只見化了淡妝的她精神不錯，鏡頭前有說有笑。

於房間隔離中的她於片中說：「其實星期二開始有點肌肉痛，有輕微的low grade fever，跟著有少許流鼻水，病徵好似傷風咁，本來星期三預約去打booster，最終沒有打到，結果我去做 PCR Test（反應性蛋白試驗），昨日收到結果，是中了COVID。」

林穎嫺謂身邊8、9成朋友也中招，美國確診人數每天達百萬計，所以真的難以避免：「不用擔心，星期三時我有少許喉嚨痛，翌日已經沒有流鼻水，亦沒有muscle pain，也沒有咳和發燒，只是有少少傷風感覺，個人有點累，每晚晚也瞓十個鐘或以上，現在把聲沙沙哋，個人好精神。」

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接受居家隔離

林穎嫺續說Omicron傳染力很厲害，即使她出街有戴口罩和使用酒精搓手液，依然中招。但她跟網民們說別太擔心，她說：「身邊親友都感染之後，就如患了傷風般。」

另外林穎嫺謂確診者至少要完成5日居家隔離，她說：「若沒有病徵的話便重回正常生活，自由出入，不用覆診和不用做檢測。」

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除多休息和補充維他命C，林穎嫺建議確診者要檢察著含氧量，而她亦購買了血氧測量儀，每天均會量幾次，她說：「醫生說含氧量別低於94%，如果低於94%就要打給醫生或入急症室，COVID病者有一個問題，當你氧氣不足夠你是感覺不到，當你抖不到氣時就已經太遲，所以要make sure夠氧氣，那就安心好多。」

另外，她亦會定時量度體溫，確保沒有發高燒，林穎嫺謂某朋友確診後喉嚨痛如被刀割，但她只是有少許喉嚨痛，吃了一些藥去舒緩。

▲ 林穎嫺曾往觀看球賽。（取自Facebook）

安慰別太擔心

跟家人同住的林穎嫺留於房內隔離，3名子女也沒有中招，她說：「連陪我睡覺的狗仔也沒有事，所以大家別太擔心，Omicron相對2019年的COVID殺傷力較低，感染程度比較低。」

林穎嫺續說近日多了外出，或許因而感染Omicron，她說：「之前去了football game，那裡有太多人，因而感染到，但不打緊啦，都並非好大件事，好似傷風一樣。」

▲ 林穎嫺中招前跟賈思樂和楊寶玲見面。（取自Facebook）

林穎嫺謂今個新年假期玩得好開心，賈思樂、楊寶玲、蘇珊特意來探望她：「幸好當時未中招，大家可以一齊食飯，我亦跟Louis（賈思樂）聯繫過，大家都同病相憐，我因為中招而隔離，他因為由美國返香港，所以要隔離21日，他剛剛去完竹篙灣隔離營，之後去了酒店隔離。」

最後林穎嫺更著大家別太過憂心，「我又食得瞓得，又可以做節目跟大家傾偈，一點也不辛苦，不太辛苦下有了抗體，都算是一件好事。」

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選港姐入行

現年52歲的林穎嫺於1987年參加港姐，奪得季軍而入行，當選彼短短兩年間，密密拍不少劇集，包括《老子萬歲》、《小小大丈夫》、《家山有福》等，多套劇集擔演第一女主角，也參演大型劇集《當代男兒》及《大都會》等演出，深受觀眾歡迎，很快就被捧成為當家花旦。

她於1989年毅然放棄事業，赴美國進修會計課程，期間返港客串演出劇集，直至1994年畢業，她選擇退出娛樂圈並定居美國，從事會計工作，兼職教鋼琴。