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傳承「笨小孩」精神　劉德華易烊千壐合唱《還是笨小孩》

娛樂 11:26 2022/01/11

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劉德華和易烊千壐合唱《還是笨小孩》。

電影《奇迹》把劉德華和電影《少年的你》男主角易烊千壐兩代「笨小孩」相連起來，合唱《奇迹》宣傳主題曲《還是笨小孩》，令笨小孩的精神傳承下去。
 
不忘初心，無論那一個年代都會有遇上困難「拍拍胸口，勇敢站起來」的笨小孩，只要你努力奮鬥便會成功。當年劉德華便以這種心態寫下了《笨小孩》一曲，而自己正是那位這些年來，大家所認識的「笨小孩」，至今精神猶在。

【變種病毒】劉德華身處內地不忘香港疫情　華仔拍片打氣：一條心抗疫

易烊千壐

30年後另一風格
 
事隔30多年，另一位同樣地默默耕耘、努力苦幹的笨小孩易烊千壐出現了。由60年代走到90年代，30年後的今日，笨小孩精神得以在圈中傳承。
 
歌曲基本上沿用《笨小孩》的原有曲詞，只是歌詞上分別在華仔及易烊千壐演唱的部份有所更新，比如：「笨小孩 出生在陸零年代 十來歲到城市 不怕那太陽曬 努力在柒零年代」、「又一個笨小孩 出生在玖零年代 二十歲到頭來 不算好也不壞 經過了壹零年代」

重新編曲的華仔與千壐合唱版，跟當年與柯受良、吳宗憲合唱的激昂版本，完全不同，轉為和諧、溫馨風格。
 
華仔表示，導演感覺他與千壐彼此的心態相若，一直以來努力為自己的目標打拼，兩人即使分開錄唱此曲，但磨合出來的感覺很新鮮，沒有任何年齡隔膜，笨小孩的精神，只要不忘初心，繼續苦幹奮鬥，一切老天自有安排。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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