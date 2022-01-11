【新冠肺炎】孔繁毅指若未來數天沒有源頭不明個案　相信第5波疫情已經受控

▲ 港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，港府昨宣布本地個案密切接觸者減至14日檢疫，另加在家監察7天。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，有關措施的做法合理，且可紓緩檢疫措施的需求。他又說，若未來數天均沒出現源頭不明個案，相信第5波疫情已經受控。

對於香港醫院藥劑師學會建議，為兒童注射三分一成人劑量復必泰疫苗。孔繁毅今日（11日）接受電台訪問時指，兩個專家委員會已審批3至11歲的小朋友均可以接種科興，相信當局下一步會推至3至11歲，惟現時仍等待復星下調接種年齡的申請。

孔繁毅指出，兒童的復必泰疫苗與成人的復必泰疫苗有所不同，雖然有關成分是成人的三分之一，惟當中的液體是成人的二分之一，科學上是可以為兒童注射三分之一成人復必泰疫苗，惟英國的做法也是在研究當中，指若真的要實施時，復星需要得到輝瑞藥廠的批准。他又說，現時最大的問題是有否兒童復必泰疫苗供應本港，希望可盡快得到80萬劑疫苗，讓家長可以在為5至11歲兒童打針時選擇接種科興或復必泰疫苗。

另外，港府宣布本地個案密切接觸者減至14日檢疫，另加在家監察7天。孔繁毅表示，有99%帶變異病毒株Delta的輸入個案患者，可以在14日內檢測呈陽性，而Omicron潛伏期更加短，認為有關措施的做法合理，且可紓緩竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店的房間需求。至於有關人士須在第19日要到社區檢測中心進行檢測，孔繁毅認為檢測的次數已經足夠，毋須再加密次數。

被問到是否需要收緊防疫措施，他認為當局的追蹤做得很快，指若未來數日再沒有不明源頭個案，理論上第5波疫情已受控，相反就需要收緊防疫措施。他又認為本港不需要做全民檢測，因為很難於2日內完成，而且需動用大量人手。

另外，中大 呼吸系統科講座教授許樹昌在另一節目中提到，由於Omicron患者早病發，認為港府縮短密切接觸者檢疫期是「好穩陣」，又認為在強檢後14天再家居監察7日而走漏個案的機會很微。對於當局批准有關人士在家居監察期間可以短暫外出，他表示有關人士原則上是留在家中，最多只會外出購買日常用品一至兩小時，而非飲茶食飯。

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記者：郭詩詩