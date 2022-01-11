【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源

▲ 理大預測未來6日再多5區成高風險地區。（資料圖片）

Omicron變種病毒來勢洶洶，本港爆發第五波疫情，理工大學團隊透過研發擴展加權核密度（E-WKDE）的大數據模型，預測本港未來6日再多5區出現確診個案，建議政府盡快在較高危地區開放疫苗接種中心，並調配醫療人手、防控策略。

理大智慧城市研究院院長史文中及其團隊10年來一直建構相關預測模型，可預測任何一個空間位置的新冠發病風險，即在某位置會出現被感染並有症狀的機率。預測模型主要使用數據包括確診病例所在地點、確診及發病時間、疫苗完全接種率、社交距離指數、即時有效繁殖率、每日人口流動數據，即區域內部和區域之間的交通流量。

團隊將近日數據輸入至模型中，今日（11日）或出現確診個案的高風險地區包括屯門、大埔、九龍塘、北角、銅鑼灣及跑馬地。由明日（12日）至本月17日間，將再多5區升至高風險，順序為荃灣、沙田、九龍灣、觀塘及元朗。

史文中表示，比較模型預測結果及真實出現個案的數據，模型的預測準確率逾8成。史文中分析，高危地方正不斷擴大，不過他指出，政府早前收緊社交距離措施，令本港的發病風險降低，團隊亦觀察到1月的駕車及步行出行指數均有下降，相信對減緩Omicron傳播起正面作用。

他建議，政府於未來一周要將疫苗及檢測資源投放於較高風險區域，又建議重開聖保祿醫院、天暉路體育館及友愛體育館的疫苗接種站。史文中又說，高風險地區為人口密集和交通流量大的區域，呼籲市民暫時減少非必要出行。

▲ 理大智慧城市研究院講座教授史文中。（理大提供）

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記者：黃悅晴