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【潮物速報】木村夥日潮牌推服裝為新唱片造勢　全線tee衞衣$240起限時網購【內附連結】

休閒消費 12:16 2022/01/11

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即將2月舉行《Next Destination》演唱會的木村拓哉。（圖片kimuratakuya1113 ig）

即將踏入50歲的木村拓哉可說是日本藝能界不老的神話，雖然SNAP早已解散，但無阻他仍是日劇中的台柱，而2020年他亦推出首張個人唱片，登上ORICON榜冠軍，而隨著他在2月於日本的演唱會即將開鑼，今次夥拍時裝品牌fragment design推出一系列的服裝精品，即時在Johnny's Shop網上有售。

這一個為演唱會捱出的服裝系列找來潮牌fragment design合作。（圖片kimuratakuya1113 ig）

今次2月的演唱會會否因疫情而改期仍是未知之素，但這位偶像爸爸卻是蓄勢待發，事因2020年推出的首張個人大碟銷量不俗，而在今個月19日推出的全新專輯《Next Destination》亦準備就緒，於是公布新碟造型。

看見穿上黑色長褸的木村，肩膊上有著雄鷹，不說不知他已經是兩女的父親。

    點擊圖片放大
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而為了協助唱片造勢，木杓拓哉終於推出自己的時裝，今次夥拍日本時裝品牌fragment design推出fragment design X TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination服裝系列，設計靈感來自他喜歡的Goro's銀器首飾，將品牌經常出現的老鷹變為圖案，現身於tee、衞衣和頭巾上。

長期以來喜歡木村拓哉的fans，當然絕對不容錯失他首個服裝系列，因為該服裝系列只售至3月31日，有興趣入手粉絲可要立即找代購幫忙了。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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