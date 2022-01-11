【外賣優惠】維港凱悅尚萃酒店推「外賣自助餐」　$218自行裝滿外賣盒

▲ 維港凱悅尚萃酒店推出「外賣自助餐」、房內自助餐及Work From Room 優惠。

香港維港凱悅尚萃酒店為了配合最新防疫措施，推出了「外賣自助餐」、房內自助餐及Work From Room優惠，讓大家在抗疫期間都可以享用酒店的美食，安心享用自助餐。

房內自助餐

酒店指每日晚上6時至9時，住客可以在於晚餐時段段無限次到The Farmhouse咖啡廳，揀選自己喜歡的食物，於房內享用自助晚餐，當中包括多款海鮮、各式西方美食、粵式燒味及甜品等。

▲ 房內自助餐。（圙片由維港凱悅尚萃酒店提供）

由即日起至2022年1月20日，凡訂購「尚萃宅度假」住宿連The Farmhouse咖啡廳自助晚餐的客人會自動轉為房內自助晚餐，而其他入住客人亦可以淨價港幣$458一位加購房內自助晚餐。

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「外賣自助餐」

酒店指每份「外賣自助餐」配有一款沙律、一款甜品和一個外賣餐盒，而客人可以在熱食區內挑選自己喜歡的食物裝滿於外賣餐盒內。

價錢：淨價港幣$218預訂「外賣自助餐」

由即日起至2022年1月20日，大家可以預訂「尚萃宅度假」住宿連餐飲優惠：「外賣自助餐」，當中包括入住酒店客房一晚、The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐、「外賣自助餐」晚餐及蝦子麵連XO醬禮盒一盒。

價錢：港幣$1,030起（週日至四）、港幣$1,130起（週五及週六）起

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Work From Room

酒店表示客人可以港幣$3,000（另計加一服務費）購買5張「Work From Room」 使用券，每張使用券可享用標準雙床客房一天，由上午8時至晚上6時（只限星期一至五，公眾假期除外），連The Farmhouse咖啡廳一人自助午餐或Cruise空中餐廳及酒吧一人午市套餐。

優惠同時包括10張The Farmhouse Deli餅店的The Coffee Academïcs咖啡券及高速無線上網。

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其他優惠（由即日起至2022年1月20日）

1.The Farmhouse咖啡廳自助午餐8折優惠，時間由每天中午12時至下午2時30分。

餐廳預訂或查詢請按此。

2.Cruise空中餐廳及酒吧，全日午餐及特色雞尾酒買1壺加港幣$1即送多1壺優惠，客人可全日由中午12時至下午5時59分享用Cruise午市套餐、自選菜單及雞尾酒買1壺加港幣$1即送多1壺優惠。

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記者：蕭雅文