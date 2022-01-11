【疫苗氣泡】接種隊到校為5至11歲童接種科興　藥劑師學會分析兒童打科興宜忌及注意事項

▲ 藥劑師學會分析兒童打科興宜忌及注意事項。

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情。行政長官林鄭月娥今日（11日）宣布，當局批准調低科興疫苗接種年齡下限，5歲至11歲兒童可接種，並會安排疫苗接種隊到校為小朋友打針。

到底小朋友接種科興疫苗前後有什麼注意事項？甚麼兒童的身體狀況或不適合接種疫苗？TOPick訪問香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，了解兒童接種科興後的副作用及注意事項。

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接種科興疫苗常見副作用？

崔俊明表示，接種興科疫苗整體的副作用比復必泰疫苗較低。目前國內已接種過千萬劑疫苗，未見有嚴重不良反應。

接種科興疫苗後，兒童如出現疲倦、微燒至38.3°C亦屬於正常，建議接種後休息半日至1日。有需要，亦可用冰敷額頭或服用撲熱息痛藥物退燒。另外又建議多飲水補充水分。不過如發燒持續或發高燒，便建議盡快求醫。

▲ 接種2劑科興疫苗28日內的副作用百份比。(資料來源：香港醫院藥劑師學會)

4種情況不宜接種科興疫苗

崔俊明指出，有4種情況兒童不宜接種科興疫苗。

1. 發燒期間

2. 正接受治療的癌症患者

3. 嚴重或處於惡化期的濕疹、哮喘、鼻敏感患者

4. 對疫苗成份過敏者

崔俊明解釋，如兒童正處於發燒狀態，應待康復後才接種疫苗。另外，如接種1劑疫苗後出現對疫苗成分嚴重過敏者，亦不宜繼續接種。

嚴重或處於惡化期哮喘患者：

崔俊明表示，假如兒童哮喘患者的病情未穩定或未受控制，便不宜接種。何謂病情未受控？崔俊明舉例，如晚上會因氣喘而夜醒，及一星期內多於2次使用短效氣管舒張劑舒緩哮喘症狀。不過，崔俊明提醒，哮喘患者屬於高危一族，建議接種新冠疫苗。

嚴重或處於惡化期濕疹、鼻敏感患者：

崔俊明指，濕疹、鼻敏感均屬於免疫系統反應過激，如兒童患有嚴重或處於惡化期的濕疹、鼻敏感，便不建議接種科興疫苗。建議病情受控後才接種疫苗。

何謂病情穩定？

崔俊明表示有3個小貼士可分辨濕疹、鼻敏感及哮喘病情是否穩定。

1. 沒有增加藥物劑量

2. 沒有增加另一種藥物

3. 沒有轉另一種藥物

崔俊明提到，一般轉藥後2星期後便會知道藥物對身體有沒有異常反應。他建議上述患者最重要待病情穩定後才接種疫苗，好讓身體產生足夠抗體。

接種後不能做劇烈運動？

接種復必泰疫苗後一般建議避免做劇烈運動，不過對科興疫苗，崔俊明則表示沒有此限制。他解釋，由於接種復必泰疫苗後或會出現心肌炎，故不建議接種後做劇烈運動，但接種科興疫苗不會引發心肌炎，故接種後可照常運動，「沒甚麼事不可做」。

接種其他疫苗後，應何時才可接種科興疫苗？

崔俊明提醒，除了發燒期間不宜接種疫苗後，由於兒童經常因「兒童免疫接種計劃」而需要接種其他疫苗或流感疫苗，故需留意不同疫苗的接種時間。建議接種科興疫苗與其他疫苗之間應最少相隔14日。

記者：楊宛茜