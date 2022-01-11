【新春2022】大角咀利奧坊新春市集限定4天　跟葉蘊儀學做環保利是封花藍

▲ 商場邀請葉蘊儀於市集期間開辦環保工作坊，指導大家將利是封環保升級再造，製作出造型可愛的紙花籃。（商場提供）

臨近農曆新年佳節，適逢來年虎年，利奧坊Square Mile「傳統 x 新造」週末市集2022年第一炮打造「虎中作樂市集」，與大家一起迎接虎年的到來。

新一年市集延續過往「傳統 x 新造」主題，保留傳統特色文化之外，亦推廣可持續發展的概念。全場40多檔本地品牌特色攤位，當中包括不少本土傳統工藝配以環保元素的新造潮物，從傳統中體驗新潮味。

各家店主為多款傳統物品帶來革新，透過重新包裝、嶄新造法或是現代技術，重新演繹舊日滋味和情懷，延續昔日香港文化。當中包括雕刻麻雀、以傳統紙藝製作的本地文化磁石，以及茶餐廳食品飾物等，各富特色。

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市集現場更設有以環保物料循環再造的新春「福虎生風」打卡熱點，以及環保利是封花藍工作坊。市集將於1月份的兩個周末舉行，歡迎大家在愉快的節慶氛圍下，支持本地手作達人，以及為保護環境出一分力，感受既傳統又環保的新春氣氛。

利奧坊「傳統 x 新造」虎中作樂

日期：1月22日、23日、29日、30日

時間：12nn至8pm

地點：大角咀利得利11號利奧坊

記者：王嵐